Lando Norris inaugura pop-up de moda en Polanco

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El estilo de Lando Norris no se queda en la pista. El piloto británico también tiene una identidad visual reconocible fuera del monoplaza, con el amarillo neón como uno de sus sellos más característicos.

Pop-up de moda Lando Norris en Ciudad de México

Ahora, esa estética llega a la Ciudad de México con una pop-up dedicada a su universo, donde la moda y el automovilismo se encuentran a través de prendas y accesorios para los fans de la Fórmula 1.

Visitamos este espacio en Masaryk, Polanco, para conocer de cerca la propuesta. La experiencia reúne ropa bajo las iniciales LN y piezas que retoman los colores y gráficos asociados con el piloto de McLaren. La iniciativa llega de la mano de Monster Energy.

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El primer elemento que llama la atención es el color. El amarillo verdoso fosforescente domina las prendas y recuerda la estética que Lando Norris ha llevado a su equipamiento dentro del automovilismo. Los gráficos negros crean contraste y hacen que cada pieza destaque incluso a la distancia.

La colección incluye tres modelos de playeras: uno para mujer y dos para hombre, aunque su diseño también puede funcionar en un guardarropa unisex, dependiendo del corte y de cómo prefieras llevarlas.

Las playeras lucen el apellido Norris y el número 1 en la espalda, mientras que los gráficos del frente incorporan referencias visuales a LN4. En otras piezas, los detalles deportivos aparecen en el cuello y las mangas, con líneas negras que refuerzan la estética de la colección.

Colección y accesorios de Lando Norris en Polanco

Los accesorios siguen la misma línea. Hay una gorra de visera curva y un bucket hat, ambos en amarillo neón con el logotipo LN en negro. También se pueden encontrar llaveros y pines con gráficos relacionados con el piloto.

Playera para mujer: $1,400 MXN.

Playeras para hombre: $1,500 MXN cada una.

Gorra: $1,100 MXN.

Bucket hat: $1,100 MXN.

Llaveros: $400 MXN.

Si buscas otra pieza del catálogo, también existe la opción de hacer el pedido desde un iPad disponible en la tienda. De acuerdo con la información compartida durante la visita, las compras realizadas de esta manera pueden llegar en aproximadamente tres días.

La propuesta no se limita a la ropa. Dentro del espacio también se exhiben objetos relacionados con la trayectoria del piloto, entre ellos un casco y un monoplaza que, de acuerdo con la información compartida durante la visita, utilizó Lando Norris el año pasado.

Estos elementos convierten la visita en una experiencia para quienes siguen la Fórmula 1, pero también permiten observar cómo los códigos visuales del automovilismo se trasladan a la moda: colores de alto impacto, números, logotipos y prendas deportivas que pueden incorporarse a looks urbanos.

La pop-up forma parte del lanzamiento de LN en la Ciudad de México y estará instalada temporalmente en Gallery CDMX. Monster Energy también presenta en México su bebida Lando Norris Zero Sugar con sabor a yuzu y melón, aunque el atractivo principal del espacio para los aficionados a la moda está en la colección de ropa y accesorios.

La pop-up se encuentra en Gallery CDMX, avenida Presidente Masaryk 407, Polanco, Ciudad de México. Estará disponible del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Los horarios que nos compartieron durante la visita son los siguientes:

Jueves 29 y viernes 30 de octubre: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Para asistir, es necesario realizar un registro previo a través de Boletia.

Si te gusta la moda deportiva o quieres llevar un detalle de tu piloto favorito fuera de los circuitos, esta pop-up reúne prendas y accesorios que trasladan la identidad de Lando Norris a una propuesta urbana dominada por el amarillo neón.