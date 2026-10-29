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Derrumbe en Capadocia deja tres muertos y cinco heridos

Una sección de la formación rocosa volcánica colapsó en Goreme, afectando a turistas y locales.

Por AP

Octubre 29, 2026 11:49 a.m.
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Derrumbe en Capadocia deja tres muertos y cinco heridos
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      Desarrollado por SACS IA

      ANKARA (AP) — Partes de una formación rocosa volcánica se derrumbaron el jueves en el popular destino turístico de Capadocia en Turquía, causando la muerte de al menos tres personas y dejando a cinco más heridas, informaron funcionarios.

      Derrumbe formación rocosa Capadocia: causas y rescate

      Una sección de la formación rocosa se desplomó en la región de Goreme, en Capadocia, lo que llevó a las autoridades a desplegar equipos médicos y de rescate.

      El gobernador Huseyin Kok manifestó que las recientes lluvias intensas probablemente provocaron el derrumbe, que ocurrió cerca del estacionamiento de una entrada al sitio.

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      Dijo que los equipos de rescate continuaban buscando a otras personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros.

      "Esperamos que no haya otras víctimas", expresó el gobernador. "Estamos profundamente entristecidos".

      Reacciones oficiales y seguimiento

      Agregó que dos de los tres fallecidos eran ciudadanos turcos. No proporcionó información sobre la tercera víctima.

      El ministro de Justicia Akin Gurlek anunció una investigación sobre el incidente.

      El canal de noticias HaberTurk mostró maquinaria pesada retirando trozos de roca del pie de la formación.

      Capadocia, en el centro de Turquía, es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus distintivas formaciones rocosas y sus antiguas ciudades subterráneas. Es uno de los lugares turísticos más visitados del país.

      El derrumbe ocurrió durante el feriado del Día de la República de Turquía, cuando la zona habría estado abarrotada de visitantes.

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