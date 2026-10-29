Gobernador Dunleavy ordena investigar campaña de Mary Peltola en Alaska

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WASHINGTON (AP) — El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó una investigación sobre la candidata demócrata que se postula al Senado de Estados Unidos por el estado, tras revelaciones de que su campaña parecía estar involucrada en el reclutamiento de otro candidato con el mismo nombre que el senador republicano en funciones Dan Sullivan.

Acciones de la autoridad

La orden de Dunleavy, publicada durante la noche en redes sociales, llega un día después que el presidente Donald Trump pidiera que se procese penalmente a Mary Peltola y a su campaña.

En una contienda que figura entre un puñado de elecciones al Senado este año que se espera determinen el control de la cámara, el presidente republicano ya había ordenado a su Departamento de Justicia que presentara una demanda para bloquear la certificación de la elección, exigiendo que se impida a Alaska certificar una victoria de Peltola si Daniel J. Sullivan Jr. permanece en las boletas del estado.

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Dunleavy escribió que un reportaje de The New York Times "revela nuevas y perturbadoras pruebas de un esfuerzo organizado para manipular las elecciones de Alaska mediante el reclutamiento de candidatos —incluido uno con el mismo nombre que un senador de Estados Unidos en funciones— para confundir deliberadamente a los votantes y desviar sus votos".

"Engañar deliberadamente a los votantes para que emitan su voto por otra persona atenta contra la integridad de nuestras elecciones", añadió Dunleavy, al señalar que el reportaje "respalda sustancialmente" conclusiones anteriores de la junta electoral del estado sobre el asunto.

Trump puso en duda el jueves si Peltola se juramentada en el Senado incluso si ganara la elección.

"Bueno, van a tener que ver qué pasa", dijo el presidente a los reporteros cuando se dirigía a un mitin en Carolina del Sur. "Cuesta creer que siquiera se le pueda permitir postularse".

¿Cómo ocurrió el reclutamiento y qué dicen los involucrados?

Peltola desestima acusaciones como una "distracción"

La campaña de Peltola no ha respondido el jueves a un mensaje en que se solicitaban comentarios sobre la orden de Dunleavy. Pero durante una parada de campaña en Soldotna, Peltola, excongresista, sugirió que el reportaje del Times era una "distracción" de temas como el apoyo del senador Sullivan a la guerra en Irán.

"Esto es sólo otra distracción. Es otra maniobra de distracción", indicó en un video publicado en internet. "Todo esto es para vender periódicos. Todo esto es para conseguir suscripciones".

Y la situación en Alaska no es tan inusual. Los partidos políticos a menudo respaldan candidatos adicionales en las boletas para intentar restar votos a sus rivales. Si los tribunales estatales lo permiten, señalan expertos legales, el gobierno federal no tiene ningún papel para impugnar los resultados.

En la contienda al Senado en Ohio, se ha vinculado a los republicanos con un esfuerzo para impulsar en la boleta a un socialista que restaría votos al candidato demócrata que desafía al senador Jon Husted.

Vicepresidente de Trump respalda investigación

El vicepresidente JD Vance no llegó el jueves tan lejos como Trump al pedir que se procese a Peltola, pero dijo que respaldaba una pesquisa sobre un posible fraude electoral.

"Ella es una persona que desde hace meses ha fingido que no ha tenido nada que ver con el hecho de que hayan puesto en la boleta a una persona fraudulenta, una persona diseñada explícitamente para confundir a los votantes de Alaska", comentó Vance a los reporteros antes de un viaje de campaña a Texas. "Está tratando de robarles a los votantes de Alaska un escaño en el Senado, y es vergonzoso".

Tribunal Supremo estatal avaló al otro Sullivan en la boleta

A principios de este año, un alto funcionario electoral del estado determinó que Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado en la pequeña comunidad pesquera de Petersburg, no era elegible para la boleta de las primarias, al concluir que su declaración de candidatura se presentó "con el propósito de confundir o engañar y, con ello, comprometer la imparcialidad o neutralidad de la boleta".

El caso llegó al Tribunal Supremo de Alaska, que dictaminó que sí estaba calificado para postularse. Desde hace tiempo él ha negado que se postulara a instancias de los demócratas y ha dicho que no tuvo contacto con la campaña de Peltola.

"Cero, nada, en lo absoluto", afirmó en junio tras anunciar su candidatura.

Los votantes de Alaska verán en sus boletas a "Dan S. Sullivan" identificado como "republicano registrado" y "en funciones", y "Daniel J. Sullivan Jr." no tendrá afiliación partidista.

The New York Times publicó que entrevistas, mensajes de texto y documentos preparados para una posible demanda mostraban que el equipo de Peltola buscaba persuadir a candidatos para que entraran en la contienda, con el objetivo de dividir el apoyo al senador republicano.

Consultado sobre el reportaje el miércoles, Trump dijo a los periodistas: "Creo que deberían ser procesados". Antes había publicado en redes sociales que "Peltola debería sufrir las consecuencias legales y políticas por lo que ha hecho".