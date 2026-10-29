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Denuncian en FGE a edil de Axtla por anomalías en obra

El titular del IFSE confirmó que la querella fue firmada tras detectar incumplimientos y pagos excesivos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 29, 2026 11:50 a.m.
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Rodrigo Lecourtois López/Foto: Pulso

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      Una denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación de obra para la unidad deportiva de Axtla de Terrazas involucra 14.5 millones de pesos, informó Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

      Entre las anomalías señaladas están la evasión de una licitación pública, la adjudicación directa del contrato y el pago de sobreprecios.

      El caso se da en medio de la controversia por la obra, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusó a la administración municipal 2021-2024, encabezada por Gregorio Cruz Martínez, de no construir la unidad deportiva pese a recibir recursos públicos.

      El exalcalde rechazó el señalamiento y sostuvo que el proyecto se realizó con aproximadamente 13 millones de pesos.

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      Lecourtois López explicó que la obra fue observada en su totalidad y que las irregularidades se detectaron desde 2024.

      Añadió que el caso forma parte de las observaciones firmes del ayuntamiento y que el área de investigación del organismo presentó la denuncia penal el mes pasado.

      De acuerdo con el funcionario, la contratación se asignó directamente a un proveedor sin realizar una licitación pública.

      También señaló que el contratista no cumplió adecuadamente con los trabajos y recibió un pago superior al presupuestado, por lo que confirmó que él mismo firmó la denuncia ante la FGE tras la intervención del área de investigación.

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