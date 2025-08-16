Elena Rybakina va a semis en Cincinnati

logo pulso
Por EFE

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Washington.- La kazaja Elena Rybakina eliminó este viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka -número 1 del mundo y defensora del título- en el WTA 1000 de Cincinnati y se medirá en semifinales con la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, número 10 del mundo, se deshizo de Sabalenka por 6-1 y 6-4 en una hora y 15 minutos de partido.

La kazaja, también semifinalista en el WTA 1000 de Montreal, se hizo fuerte en su servicio, con un 80,6 % de puntos en el primer saque y 11 saques directos.

Además, logró tres ‘breaks’ -dos en el primer set y uno en el segundo- para derrotar a la campeona de 2024 en Cincinnati.

Sabalenka volvía a la competición en este WTA 1000 tras un mes apartada de las pistas después de su derrota en semifinales de Wimbledon.

Pese a la pérdida de puntos en el ranking que supone su salida en cuartos de final, Sabalenka llegará como número 1 al Abierto de Estados Unidos.

En semifinales, Rybakina se medirá a la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, que este viernes eliminó a la rusa Anna Kalinskaya (número 34) por 6-3 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

