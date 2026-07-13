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Ramos Palazuelos finaliza su participación en el Mundial

FIFA notificó que no tendrá más asignaciones en la fase final del torneo

Por El Universal

Julio 13, 2026 10:00 a.m.
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Ramos Palazuelos finaliza su participación en el Mundial
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      La Copa del Mundo se quedó sin la Selección Mexicana tras ser eliminados en octavos de final por Inglaterra y ahora, de manera anticipada, se despide también el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

      De acuerdo con información de David Medrano, el árbitro mexicano ya no tendrá más asignaciones por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA para la Fase Final del torneo. Así, se despide habiendo dirigido solamente dos partidos.

      El considerado mejor árbitro del futbol mexicano en la actualidad se despide del torneo de naciones con solamente dos partidos de la fase de grupos, contrario a la expectativa que había sobre él, ya que tiene la experiencia en otros torneos FIFA, incluida la Copa del Mundo, para dirigir más partidos en fase decisiva.

      Medrano comunicó que Ramos Palazuelos ya estaría de regreso en el país al haber sido notificado por la FIFA que ya no contarían con sus servicios.

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      El silbante mexicano estuvo presente en los partidos de Irán vs. Nueva Zelanda y Brasil vs. Escocia, y si bien su actuación fue acertada, sin polémicas, no continuará en el torneo.

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