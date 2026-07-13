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Guajardo respalda derogación de "Ley Serrano"

El diputado local Rubén Guajardo Barrera expresó su apoyo a la posible derogación de la Ley Serrano anunciada por el gobernador Ricardo Gallardo.

Por Samuel Moreno

Julio 13, 2026 09:20 a.m.
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Rubén Guajardo Barrera / Foto: Pulso

Rubén Guajardo Barrera / Foto: Pulso

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      El diputado local Rubén Guajardo Barrera respaldó la posible derogación de la denominada "Ley Serrano", luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa con ese propósito.

      El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, una vez presentada la propuesta por el Ejecutivo estatal, corresponderá a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañarla, al tratarse de una iniciativa impulsada por el propio gobernador.

      Guajardo Barrera subrayó que la derogación de la "Ley Serrano" y una eventual iniciativa para regular aspectos relacionados con los medios de comunicación son asuntos distintos, por lo que pidió no mezclar ambos procesos legislativos ni anticipar conclusiones antes de conocer el contenido de la nueva propuesta.

      Precisó que será hasta que el Congreso reciba formalmente la iniciativa cuando pueda realizarse un análisis de fondo sobre sus alcances, implicaciones jurídicas y posibles efectos, tanto para los medios de comunicación como para la libertad de expresión.

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      Añadió que él y la bancada panista esperarán la presentación oficial del proyecto para definir el sentido de su voto, el cual, afirmó, dependerá del contenido de la iniciativa y del análisis legislativo que se realice durante su discusión.

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