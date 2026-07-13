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Exitosa carrera atlética Mineros en V. de La Paz

Por Romario Ventura

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Exitosa carrera atlética Mineros en V. de La Paz
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      Con una participación de 800 corredores inscritos, se llevó a cabo con éxito la Carrera atlética Mineros en Villa de la Paz, competencia que reunió a atletas de distintos municipios y estados del país en las distancias de 10 y 5 kilómetros.

      La prueba se desarrolló en un ambiente de gran entusiasmo, con corredores que protagonizaron un alto nivel competitivo en las diferentes categorías, dejando atractivos duelos por los primeros lugares tanto en la rama femenil como varonil.

      En la clasificación general de los 10 kilómetros femenil, la victoria fue para Gabriela Flores García, de Guanajuato, con un tiempo de 37:02, seguida por Nadia Izquierdo (37:52) y Elvia Beatriz Carranco Núñez (38:25). Completaron el Top 5 Rose Jepkorir Kangogo y la potosina Citlalic Jacqueline Huerta Segura, representante de Suma Training MX.

      Por su parte, en la rama varonil de 10 kilómetros, Saúl Acosta Muro, del equipo Zatopek, cruzó la meta en la primera posición con un registro de 31:51, apenas cuatro segundos por delante del atleta keniano Eliud Kipkorir Kosgei. El tercer puesto correspondió a Ayrton Daniel Ledesma Fuentes.

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