Lluvias ligeras dejan pavimento mojado en la capital
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pide moderar la velocidad; hasta el momento no se reportan cierres
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal informó que durante la mañana de este lunes se registran lluvias ligeras en distintos sectores de la ciudad de San Luis Potosí, por lo que llamó a los automovilistas a extremar precauciones.
La corporación advirtió que las precipitaciones han dejado pavimento mojado en las principales vialidades, condición que puede reducir la adherencia de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes.
Por ello, recomendó a los conductores moderar la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones de los agentes de vialidad.
Hasta el momento, la SSPC señaló que no se reportan cierres vehiculares relacionados con las lluvias.
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