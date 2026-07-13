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Lluvias ligeras dejan pavimento mojado en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pide moderar la velocidad; hasta el momento no se reportan cierres

Por Pulso Online

Julio 13, 2026 07:57 a.m.
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Lluvias ligeras dejan pavimento mojado en la capital
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal informó que durante la mañana de este lunes se registran lluvias ligeras en distintos sectores de la ciudad de San Luis Potosí, por lo que llamó a los automovilistas a extremar precauciones.

      La corporación advirtió que las precipitaciones han dejado pavimento mojado en las principales vialidades, condición que puede reducir la adherencia de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes.

      Por ello, recomendó a los conductores moderar la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones de los agentes de vialidad.

      Hasta el momento, la SSPC señaló que no se reportan cierres vehiculares relacionados con las lluvias.

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      Elementos de la Policía de la Capital mantienen activos patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en los diferentes cuadrantes de la ciudad, principalmente en avenidas y puntos considerados de mayor circulación.

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