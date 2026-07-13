Lluvias ligeras dejan pavimento mojado en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal informó que durante la mañana de este lunes se registran lluvias ligeras en distintos sectores de la ciudad de San Luis Potosí, por lo que llamó a los automovilistas a extremar precauciones.

La corporación advirtió que las precipitaciones han dejado pavimento mojado en las principales vialidades, condición que puede reducir la adherencia de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes.

Por ello, recomendó a los conductores moderar la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones de los agentes de vialidad.

Hasta el momento, la SSPC señaló que no se reportan cierres vehiculares relacionados con las lluvias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía de la Capital mantienen activos patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en los diferentes cuadrantes de la ciudad, principalmente en avenidas y puntos considerados de mayor circulación.