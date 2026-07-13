Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote

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La Diócesis de Matehuala denunció una presunta agresión de policías municipales contra el sacerdote Israel Salinas Torres, párroco de Villa de la Paz.

Según el comunicado, los hechos ocurrieron la tarde del domingo 12 de julio en la comunidad de La Boca, cuando agentes pidieron revisar una camioneta en la que viajaban tres sacerdotes.

La Diócesis afirmó que Salinas Torres fue derribado, golpeado y rociado con gas lacrimógeno al impedir que bajaran a uno de sus compañeros. Aseguró que los religiosos no agredieron a los policías.

El sacerdote fue atendido por la Cruz Roja y presentó raspones y dolor en el estómago.

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Este lunes acudirá a la Fiscalía de Matehuala para presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad. La Diócesis pidió que el caso se resuelva por la vía legal.