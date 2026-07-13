Prevén lluvias aisladas y ambiente fresco este lunes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí iniciará la semana con una disminución en el potencial de lluvias; sin embargo, durante este lunes aún se prevén precipitaciones dispersas y chubascos puntuales en las cuatro regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En el Altiplano, se espera una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 16, con bancos de niebla durante la mañana y lluvias dispersas por la tarde. Además, se pronostican rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.

Para la Zona Centro, donde se ubica la capital potosina, el pronóstico indica una máxima de 27 grados y mínima de 14, con condiciones similares: niebla matutina, lluvias aisladas por la tarde y rachas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

En la Zona Media, los termómetros alcanzarán los 29 grados, con una mínima de 20. En esta región se prevén lluvias y chubascos puntuales durante el día, además de viento del sureste con rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Huasteca continuará siendo la región más calurosa del estado, con temperaturas de hasta 35 grados y una mínima de 23. También se esperan bancos de niebla durante la mañana y lluvias o chubascos aislados a lo largo de la jornada.

A nivel nacional, Protección Civil mantiene vigilancia sobre la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Aunque este sistema no representa un riesgo directo para San Luis Potosí, las autoridades darán seguimiento a su evolución por cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones al conducir bajo lluvia o en zonas con visibilidad reducida por niebla.