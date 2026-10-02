Inicia suspensión de líneas móviles con terminación "3"

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Desde el primer minuto del domingo 4 de octubre y debido a disposición oficial, las empresas de telefonía móvil comenzarán la suspensión de líneas de teléfono celular con terminación "3" que no se registraron.

Cronología del caso

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que dicha suspensión empezará 72 horas después de que concluya la fecha límite con el fin de asociar estas líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP), en otras palabras, tres días después del 30 de septiembre.

Por ley, los usuarios deberán de relacionar la Clave Única y sus datos personales, mostrando su credencial de elector a su empresa telefónica, ya sea de forma presencial o virtual.

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Existen 13 millones 991 mil líneas de celulares con terminación "3", susceptibles de registrarse, detalló dicha Comisión.

Además, estima que habrá 2.5 millones de líneas de teléfono que quedarán en desuso, porque sus chips fueron regalados en alguna promoción o se compraron para un solo uso.

Contabilizó 144 millones de líneas de telefonía móvil, al tercer trimestre del 2025, pero nada más se espera el registro de 120 millones, por lo que se prevé que haya 25 millones en desuso.

La CRT informó que aproximadamente hubo 7.5 millones de líneas de teléfono celular con terminaciones "0", "1" y "2" que fueron desactivadas, a las cuales se sumarían 2.5 millones más.

El calendario oficial con la finalidad de ligar la información al número de celular inició con la fecha límite del 15 de agosto para la terminación "0", después el 30 de agosto para el "1", luego el 15 de septiembre el "2" y finalmente el 30 de septiembre para el "3".

Acciones de la autoridad

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dijo que quienes no lo registren perderán el servicio hasta que hagan el trámite de vinculación, que se hace de manera gratuita, en centros de atención a clientes o en línea.

Durante el tiempo de suspensión del servicio no perderán el número y mantendrán activas las llamadas de emergencia al 911 y la alerta sísmica.

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"En el caso de las líneas celulares con terminación 3 que no se vinculen, las compañías telefónicas aplicarán una suspensión temporal del servicio dentro de las 72 horas posteriores al cierre del plazo. Esta medida preventiva no significa en ningún momento la cancelación o pérdida del número telefónico", aclaró.