Repartidores de apps bloquean Eje Vial, frente a la FGE

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó de un bloqueo a la circulación vehicular en Eje Vial, en la zona centro.

La corporación indicó en redes sociales, que la manifestación es promovida por repartidores de aplicaciones móviles.

Se desconocen las exigencias, pero se informa que los quejosos obstruyen la circulación justo frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Encontrarás el cierre desde calle Insurgentes, por el momento solo uno de los carriles se encuentra bloqueado. La Policía Vial mantiene activado dispositivo y abanderamiento en la zona para orientar el tráfico", señaló la SSPC.

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