Festival de Cine UASLP 2023 se extiende a las cuatro regiones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La novena edición del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se realizará del 5 al 9 de octubre con una programación que contempla alrededor de 40 actividades entre proyecciones, charlas, talleres y encuentros con realizadores.

Por primera vez, el festival tendrá presencia en las cuatro regiones del estado con actividades en los campus de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde, además de San Luis Potosí.

La inauguración será el lunes 5 de octubre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde también se entregará el Premio Peyote a Daniel Giménez Cacho por su trayectoria artística. El actor acudirá además a una masterclass el martes, mientras que su ópera prima, Juana, formará parte de la programación.

La distinción consiste en una pieza artesanal de chaquira elaborada por Benigno Carrillo, integrante de la comunidad wixárika de Real de Catorce, cuyo diseño incorpora la representación de un peyote.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La selección cinematográfica reúne 10 largometrajes y 12 cortometrajes potosinos elegidos mediante convocatoria y por un jurado externo a la organización del festival y a la universidad. Entre las películas se encuentra Oca, de Karla Badillo, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, cinta filmada en el Altiplano potosino con participación de actores y trabajadores de San Luis Potosí.

También se proyectarán títulos vinculados a la edición 68 de los Premios Ariel, entre ellos Juana, Café Chairel y El diablo fuma, además de documentales y propuestas de distintos géneros.

Los cortometrajes potosinos tendrán una sección propia en la Sala B, donde el público podrá votar por su producción favorita. El resultado se dará a conocer durante la clausura del festival. La programación también contempla charlas, mañanas creativas y talleres, aunque estos últimos ya alcanzaron su capacidad máxima.

Entre las actividades destaca una función inclusiva de Veneno para las hadas, que contará con subtitulado descriptivo, audiodescripción y Lengua de Señas Mexicana, como parte de una colaboración con Cine para Imaginar.