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Cultura

Identidad, memoria y trayectoria, en tres exposiciones del MUNI

Incluyen una retrospectiva y proyectos de jóvenes creadores

Por Estrella Govea

Octubre 02, 2026 03:35 p.m.
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Identidad, memoria y trayectoria, en tres exposiciones del MUNI
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      Tres exposiciones que reúnen propuestas de arte contemporáneo, una retrospectiva de un artista potosino y el trabajo de jóvenes creadores locales, se inauguran este viernes en el Museo Universitario (MUNI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

      En la Galería 1 se presenta Esencialismo, del artista italiano Filippo Giusti, quien inició su trayectoria en la actuación y la fotografía antes de dedicarse a la pintura en México. Su propuesta parte de conversaciones con las personas que retrata, cuyas historias se incorporan a las piezas mediante textos. La exposición explora la distancia entre lo que puede percibirse a primera vista y aquello que forma parte de la experiencia personal de cada individuo.

      La segunda sala alberga El rostro del paisaje es una máscara, exposición retrospectiva de Franco Méndez Calvillo, artista originario de San Luis Potosí que desarrolló gran parte de su trayectoria en Tijuana. Su producción reúne pintura, dibujo y collage, con el cuerpo humano como uno de sus principales motivos. La muestra está organizada en cuatro núcleos que recorren distintas etapas y búsquedas del creador, con temas como el paisaje, la migración, la violencia, la religión y la historia del arte.

      La tercera propuesta es Lxs Colocaos: La última Fogueada, colectiva que reúne siete proyectos de jóvenes artistas potosinos acompañados por Casa Canera y con patrocinio del Patronato de Arte Contemporáneo. Las obras hablan de asuntos como memoria, vínculos familiares, identidad, territorio, celebraciones comunitarias, estereotipos de género, experiencias de infancia, despedidas y percepción del cuerpo, mediante recursos que incluyen grabado, fotografía, pintura, instalación, textil, esténcil y arte objeto.

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