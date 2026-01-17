Entérate | Partidos de la Jornada 3 del Clausura este sábado

La acción en el futbol mexicano continuará este sábado, después de que los Rayados de Monterrey abrieron el telón de la tercera fecha del Clausura 2026 con una goleada contra los Cañoneros de Mazatlán.

Mientras que Chivas recibirá a Querétaro, Tigres y Toluca se enfrentarán en un duelo que evoca a la final del torneo pasado, donde los Diablos Rojos conquistaron su bicampeonato. Unas horas más tarde, Cruz Azul y Puebla se medirán en el Estadio Cuauhtémoc.

A continuación, los horarios y canales para ver cada uno de los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos?

Sábado, 17 de enero

· Necaxa vs Atlas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Claro Sports, ViX Premium, Claro Sports YouTube y Pluto TV.

· Chivas vs Querétaro | 17:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

· Tigres vs Toluca | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

· Cruz Azul vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Las Estrellas.

· Tijuana vs Atlético de San Luis | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.