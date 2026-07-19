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Entradas carísimas para ver a Lio Messi y Yamal

Por AP

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Entradas carísimas para ver a Lio Messi y Yamal
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      EAST RUTHERFORD.- Cualquiera que busque una entrada de última hora para ver a Lionel Messi y Argentina frente a Lamine Yamal y España en la final de la Copa del Mundo debe estar realmente dispuesto a meter mano en la cartera y usar la tarjeta de crédito con el mayor saldo posible.

      Y si es posible, una llave de una bóveda bancaria serviría también. La entrada para la final de este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey es cara, por decir lo menos.

      El sitio oficial de reventa de entradas de la FIFA tenía sus boletos más baratos el sábado por la mañana en 6,411.25 dólares por una vista de nivel intermedio detrás de la portería. Y esas entradas desaparecieron para la hora del almuerzo.

      Las entradas en las esquinas de la grada superior estaban listadas por casi 10,000 dólares. Para estar mucho más cerca de la acción, los compradores tendrían que gastar alrededor de 16,000 dólares, o hasta casi 60,000 dólares por asientos especiales de hospitalidad.

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      Otros sitios como SeatGeek y StubHub también ofrecían entradas en la grada superior desde alrededor de 10,000 dólares. Algunos asientos en los niveles inferiores se acercaban a los 35,000 dólares.

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