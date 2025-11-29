Entregan el Premio Nacional del Deporte

México.- En un recinto lleno de historia como lo es el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, un galardón que este año adquiere un brillo especial al conmemorar su 50.º aniversario.

Luego de doce meses en los que el país vivió una cosecha extraordinaria de triunfos deportivos, la mandataria reconoció públicamente a las y los atletas que han elevado el nombre de México en el mundo.

Con un discurso que combinó orgullo y respeto, Sheinbaum subrayó que el deporte no solo es competencia, sino también un motor de unidad, inspiración y transformación social

“Me gustaría decirles a los atletas, entrenadores y sus familias que son un orgullo para México. Nos dan una gran alegría al verlos triunfar. Nos sentimos muy orgullosos de que representen al país; siempre tengan en mente lo grandioso que es México”, mencionó la mandataria.

Durante la ceremonia, la presidenta estuvo acompañada por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien respaldó el reconocimiento a las y los atletas galardonados.

“Gracias, presidenta, por apoyar tanto al deporte. El premio que hoy reciben es de casi 800 mil pesos. Es una nueva Conade cercana a los atletas, quienes estarán en el centro de las decisiones”, sentenció el exdeportista.

Con la presencia de los 16 ganadores, entre los que destacaron Osmar Olvera, Isaac del Toro, Alegna González, Uziel Muñoz y Andrea Becerra, cada uno recibió un estímulo económico de 796,005 pesos mexicanos, además de la medalla de oro conmemorativa.