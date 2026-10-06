Enyerliannys Higuera máxima goleadora del ADSL femenil

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Enyerliannys Higuera escribió una página especial en la historia del Atlético de San Luis Femenil al convertirse en la máxima goleadora de la institución, luego de marcar ante Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57. Con su anotación en el Estadio Corregidora, la delantera venezolana alcanzó los 23 goles oficiales con la camiseta potosina.

Higuera llegó al encuentro después de haber igualado la anterior marca histórica de 22 anotaciones, gracias al doblete conseguido frente a Pachuca. Ante las queretanas volvió a demostrar su capacidad ofensiva y, con el tanto que resultó determinante para el conjunto potosino, superó definitivamente ese registro para quedarse en solitario en la cima de las goleadoras del club.

La atacante venezolana arribó al Atlético de San Luis para el Apertura 2024 y desde entonces ha mantenido un crecimiento constante. Después de conseguir su primera anotación durante aquel campeonato, fue incrementando sus números torneo a torneo hasta consolidarse como una de las principales referencias ofensivas de la escuadra rojiblanca.

Su mejor producción ha llegado precisamente en el Apertura 2026, certamen en el que ya suma 13 anotaciones. Esta cifra convierte al actual campeonato en el más productivo desde su llegada a San Luis Potosí y la mantiene en el segundo puesto de la tabla de goleadoras de la Liga MX Femenil, confirmando el buen momento que atraviesa.

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Con todavía partidos por disputar en el Apertura 2026, Enyerliannys Higuera ya aseguró un sitio en los registros históricos del Atlético de San Luis Femenil. A partir de ahora, cada gol que consiga significará ampliar una marca que ya le pertenece y fortalecer una trayectoria que continúa creciendo con el conjunto potosino.