Eowyn Isaí consigue medalla de bronce

Eowyn Isaí Rodríguez Díaz, representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), logró la medalla de bronce en el V Festival Mexicano de Tae Kwon Do, categoría G-10, que se celebró en Tampico, Tamaulipas. La competencia reunió a destacados y destacadas deportistas de distintos estados de la república, quienes ofrecieron combates de alto nivel.

El potosino, también alumno de la Facultad de Contaduría, mostró un desempeño destacado a lo largo del torneo. En la ronda de los 32vos de final, Rodríguez Díaz venció al competidor de Baja California, mientras que en los 16vos superó al representante de Nayarit.

En los octavos de final, Rodríguez Díaz se enfrentó al competidor del Instituto Politécnico Nacional y logró imponerse en un combate intenso. Posteriormente, en los cuartos de final, Rodríguez Díaz se midió con el representante de Jalisco, a quien derrotó para asegurar su lugar en las semifinales.

En la ronda semifinal, el atleta local se enfrentó al representante de la Ciudad de México. A pesar de su esfuerzo, perdió el combate y con ello se quedó con la medalla de bronce del festival.

El Quinto Festival Mexicano de Taekwondo se llevó a cabo bajo la organización de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD). El evento, otorgó 100 puntos al ranking nacional y funcionó como selectivo para las categorías Infantiles (10–11 años) y Cadetes (12–14 años).

Las y los competidores que destacaron en esta edición tendrán la oportunidad de integrarse a la Selección Nacional y representar a México en la tercera edición del Kids World Open Taekwondo Championships, que se celebrará en Boyacá, Colombia.