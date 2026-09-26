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Equipo Internacional aventaja a EU en golf

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Equipo Internacional aventaja a EU en golf
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      MEDINAH, Illinois.- Ryan Fox y Nick Taylor protagonizaron cada uno momentos decisivos el viernes que llevaron al equipo Internacional a otra sorprendente barrida en foursomes en la Presidents Cup, dándoles una ventaja sobre EEUU de 7-3 de cara al fin de semana, mientras buscan poner fin a más de dos décadas de derrotas.

      "Fue un día increíble para nosotros", manifestó el capitán del equipo Internacional, Geoff Ogilvy.

      Fue la segunda vez consecutiva que los estadounidenses se fueron en blanco en foursomes. A diferencia de hace dos años en Royal Montreal, habían barrido la sesión inaugural y podían permitirse quedarse sin puntos.

      Ahora el equipo Internacional tiene su mayor ventaja después de dos sesiones desde Royal Melbourne en 1998, el único año en que ganaron la Presidents Cup.

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      Taylor y Corey Conners estaban 1 arriba sobre Scottie Scheffler y Sam Burns al llegar al hoyo 18 en Medinah cuando Taylor se metió entre los árboles y Conners solo pudo sacar un golpe de escape de vuelta a la calle. La dupla canadiense estaba jugando su tercer golpe antes de que Scheffler pegara el segundo.

      Taylor pegó un 9-hierro con efecto de corte desde 151 yardas que cayó a unos 30 centímetros del hoyo para salvar el par, y el putt de birdie de Burns para empatar el match se salió tras bordear el borde del hoyo.

      Taylor comentó: "Quizá me salvé después de ese drive. Sí, cuando más importaba, fue bueno dejar una cerca ahí y devolverles la presión".

      Fox y Min Woo Lee disputaban un match igual de apretado, con los estadounidenses tomando su primera ventaja en el hoyo 12. Fox embocó un putt de birdie de 15 pies en el par 4 del 15 para igualar el match, y metió un putt de birdie desde 20 pies en el par 3 del 16 para ponerse 1 arriba. Dividieron los dos últimos hoyos.

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