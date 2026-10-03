Entérate | Así se disputarán las Series Divisionales de la MLB
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Ya sólo quedan ocho equipos en el camino que lleva a la Serie Mundial. Este sábado, comienzan las Series Divisionales, la penúltima ronda antes de llegar a tierra prometida.
Los Bravos de Atlanta vencieron a Filadelfia y ahora se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de las Grandes Ligas.
El otro duelo de la Liga Nacional será entre los Padres de San Diego frente a los Milwaukee Brewers, que establecieron una cifra récord de la franquicia con 103 victorias en la temporada regular.
Por su parte, la Liga Americana presenta las series: New York Yankees contra los Rays de Tampa Bay y los White Sox de Chicago ante los Cleveland Guardianes.
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Los equipos se enfrentan en una Serie que deberá definirse al mejor de cinco partidos; el primero que alcance las tres victorias será el que avance a las Series de Campeonato.
White Sox vs Guardians/ 11:00 horas/ Liga Americana
Braves vs Dodgers/ 14:00 horas/ Liga Nacional
Rays vs Yankees/ 16:30 horas/ Liga Americana
Padres vs Brewers/ 18:30 horas/ Liga Nacional
El calendario de la Postemporada
Este sábado arranca la ronda de Series Divisionales en Cleveland.
Series Divisionales: 3-10 de octubre
Series de Campeonato: 11-20 de octubre
Serie Mundial: 23-31 de octubre
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