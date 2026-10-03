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Entérate | Así se disputarán las Series Divisionales de la MLB

Los Milwaukee Brewers lograron récord de 103 victorias y enfrentan a los Padres en una serie al mejor de cinco juegos

Por El Universal

Octubre 03, 2026 09:36 a.m.
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      Ya sólo quedan ocho equipos en el camino que lleva a la Serie Mundial. Este sábado, comienzan las Series Divisionales, la penúltima ronda antes de llegar a tierra prometida.

      Los Bravos de Atlanta vencieron a Filadelfia y ahora se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de las Grandes Ligas.

      El otro duelo de la Liga Nacional será entre los Padres de San Diego frente a los Milwaukee Brewers, que establecieron una cifra récord de la franquicia con 103 victorias en la temporada regular.

      Por su parte, la Liga Americana presenta las series: New York Yankees contra los Rays de Tampa Bay y los White Sox de Chicago ante los Cleveland Guardianes.

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      Los equipos se enfrentan en una Serie que deberá definirse al mejor de cinco partidos; el primero que alcance las tres victorias será el que avance a las Series de Campeonato.

      White Sox vs Guardians/ 11:00 horas/ Liga Americana

      Braves vs Dodgers/ 14:00 horas/ Liga Nacional

      Rays vs Yankees/ 16:30 horas/ Liga Americana

      Padres vs Brewers/ 18:30 horas/ Liga Nacional

      El calendario de la Postemporada

      Este sábado arranca la ronda de Series Divisionales en Cleveland.

      Series Divisionales: 3-10 de octubre

      Series de Campeonato: 11-20 de octubre

      Serie Mundial: 23-31 de octubre

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