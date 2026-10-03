Entérate | Así se disputarán las Series Divisionales de la MLB

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ya sólo quedan ocho equipos en el camino que lleva a la Serie Mundial. Este sábado, comienzan las Series Divisionales, la penúltima ronda antes de llegar a tierra prometida.

Los Bravos de Atlanta vencieron a Filadelfia y ahora se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de las Grandes Ligas.

El otro duelo de la Liga Nacional será entre los Padres de San Diego frente a los Milwaukee Brewers, que establecieron una cifra récord de la franquicia con 103 victorias en la temporada regular.

Por su parte, la Liga Americana presenta las series: New York Yankees contra los Rays de Tampa Bay y los White Sox de Chicago ante los Cleveland Guardianes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los equipos se enfrentan en una Serie que deberá definirse al mejor de cinco partidos; el primero que alcance las tres victorias será el que avance a las Series de Campeonato.

White Sox vs Guardians/ 11:00 horas/ Liga Americana

Braves vs Dodgers/ 14:00 horas/ Liga Nacional

Rays vs Yankees/ 16:30 horas/ Liga Americana

Padres vs Brewers/ 18:30 horas/ Liga Nacional

El calendario de la Postemporada

Este sábado arranca la ronda de Series Divisionales en Cleveland.

Series Divisionales: 3-10 de octubre

Series de Campeonato: 11-20 de octubre

Serie Mundial: 23-31 de octubre