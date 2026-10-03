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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Seguridad

Motociclista resulta herido al ser arrollado

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista resulta herido al ser arrollado
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      CIUDAD VALLES.- La conductora de una camioneta no tuvo precaución al dar vuelta en una intersección de la colonia Lázaro Cárdenas y provocó un choque con un motociclista.

      El percance se suscitó este jueves por la tarde, en el cruce de las calles Soto y Gama y Jacarandas.

      De acuerdo con la información recabada, la conductora de una camioneta SUV marca Chevrolet circulaba sobre la calle Soto y Gama, con dirección hacia la avenida Emiliano Zapata.

      Sin embargo, al llegar a la citada intersección, maniobró hacia la izquierda para incorporarse a la calle Jacarandas y se atravesó al paso de un joven que circulaba en una motocicleta tipo cross.

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      El muchacho no alcanzó a frenar y se estrelló contra un costado de la camioneta. Posteriormente cayó al suelo y ya no pudo levantarse, pues resultó con probables fracturas en un pie.

      Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y lo trasladaron a un hospital.

      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, la conductora manifestó estar dispuesta a llegar a un acuerdo con el afectado.

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