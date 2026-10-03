Motociclista resulta herido al ser arrollado
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CIUDAD VALLES.- La conductora de una camioneta no tuvo precaución al dar vuelta en una intersección de la colonia Lázaro Cárdenas y provocó un choque con un motociclista.
El percance se suscitó este jueves por la tarde, en el cruce de las calles Soto y Gama y Jacarandas.
De acuerdo con la información recabada, la conductora de una camioneta SUV marca Chevrolet circulaba sobre la calle Soto y Gama, con dirección hacia la avenida Emiliano Zapata.
Sin embargo, al llegar a la citada intersección, maniobró hacia la izquierda para incorporarse a la calle Jacarandas y se atravesó al paso de un joven que circulaba en una motocicleta tipo cross.
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El muchacho no alcanzó a frenar y se estrelló contra un costado de la camioneta. Posteriormente cayó al suelo y ya no pudo levantarse, pues resultó con probables fracturas en un pie.
Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y lo trasladaron a un hospital.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, la conductora manifestó estar dispuesta a llegar a un acuerdo con el afectado.
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