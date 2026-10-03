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Inician festividades de San Francisco

Imagen del santo recorre calles del municipio

Por Jesús Vázquez

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Inician festividades de San Francisco
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      Matehuala.- La parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en el Olivar de las Ánimas, lleva a cabo las fiestas patronales en honor a su santo patrono, celebraciones que se caracterizan por la alegría y participación de los feligreses, ni la lluvia ni las bajas temperaturas han impedido que se realicen las peregrinaciones, misas y rosarios programados.

      Como parte de estas festividades, la imagen de San Francisco de Asís realiza un recorrido por las diferentes comunidades que pertenecen a esta parroquia, durante estas visitas se llevan a cabo peregrinaciones en las que participan danzantes y numerosos feligreses que, sin importar las condiciones del clima, acuden para acompañar la imagen, cantando y rezando.

      San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos por la comunidad católica y en Matehuala no es la excepción, ya que cuenta con miles de devotos, a la imagen que se encuentra en el Olivar de las Ánimas, los feligreses acuden para llevarle flores, veladoras y otros presentes como muestra de agradecimiento por los favores y milagros que, de acuerdo con su fe, han recibido.

      El domingo 4 de octubre se llevará a cabo la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. Las actividades comenzarán a las 5:00 de la mañana con un rosario por las calles acompañado de la imagen de San Francisco; posteriormente, a las 6:00 de la mañana se realizarán las tradicionales mañanitas y cantos en su honor.

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      A las 12:00 del mediodía se celebrará una misa dedicada a los enfermos y adultos mayores. También se espera la llegada de entradas de cera, como parte de las tradiciones.

      Por la tarde, a las 7:00 se llevará a cabo una misa especial en honor a San Francisco de Asís .

      y, finalmente, a las 10:30 de la noche se realizará una muestra de fuegos artificiales para concluir las actividades de la fiesta patronal.

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