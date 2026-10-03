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"El PVEM tiene temor político", dice Galindo

Esto luego de sus pronunciamientos al cierre de su informe de gobierno

Por Rolando Morales

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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"El PVEM tiene temor político", dice Galindo
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, atribuyó a un supuesto temor político las reacciones que generó su pronunciamiento al cierre de su informe de gobierno, donde manifestó su intención de buscar la gubernatura en 2027, luego de que legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el dirigente estatal Ignacio Segura Morquecho cuestionaran el uso del evento para proyectar sus aspiraciones, el edil sostuvo que las críticas "se explican solas".

      Galindo aseguró que su participación durante el informe se mantuvo dentro de los límites legales y afirmó que fue cuidadoso con sus expresiones. "No violé en ningún momento la ley", sostuvo, al considerar que la reacción de los legisladores y del dirigente del Verde responde a que su mensaje está generando efectos en el escenario político estatal. 

      Sobre los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien cuestionó la congruencia del alcalde por haber criticado horas antes el uso político de un informe y posteriormente hacer, según su lectura, algo similar, Galindo respondió que existe un doble rasero. Señaló que actores vinculados al gobierno y al Partido Verde como la senadora Ruth González Silva, pueden utilizar distintos eventos públicos para emitir mensajes políticos, mientras que cuando él emplea "mecánicas idénticas" se cuestiona su proceder.

      "Ellos sí pueden hacer lo que sea", afirmó el alcalde. Matizó que esos eventos pueden "parecer" actos de campaña, sin afirmar que jurídicamente lo sean.

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      Galindo también acusó que su informe de gobierno enfrentó lo que calificó como un "boicot", ante la presencia de manifestantes que bloquearon vialidades por falta de agua. Afirmó que la supuesta estrategia no tuvo el efecto esperado y destacó que alrededor de cuatro mil personas acudieron a la Plaza de los Fundadores durante el evento. 

      Finalmente, el presidente municipal aseguró que ese tipo de confrontaciones no debería convertirse en la dinámica del proceso electoral de 2027. Dijo que mantendrá su palabra de no actuar de la misma manera contra sus adversarios y llamó a evitar que la disputa política termine por distorsionar el proceso electoral.

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        Rolando Morales

        También cuestionó que se critiquen sus expresiones en el pasado informe y que ellos sí puedan "hacer lo que sea"