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Los acampados regresan a la Puerta del Sol

Manifestaciones se multiplican tras rechazo del gobierno a decretos sobre vivienda

Por EFE

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Los acampados regresan a la Puerta del Sol
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      Madrid, Esp.- Los cientos de concentrados que se agolpaban este viernes junto al Congreso han regresado con decepción y rabia a la Puerta del Sol de Madrid, donde seguirán acampados, al tiempo que las manifestaciones se han multiplicado por el territorio español como en Sevilla, Oviedo, Bilbao, Pamplona o Barcelona.

      Todo ello después de que el Parlamento haya rechazado, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, los dos decretos sobre vivienda, que contenían la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

      Manifestaciones que continuarán este sábado, pues el Sindicato de Inquilinas ha convocado decenas de ellas en las principales ciudades de España, con una gran marcha en Madrid, mientras llama a la huelga general.

      Así las cosas, los concentrados en Sol continuarán allí acampados hasta que no se convoque una huelga general: "La lucha está aquí y no en el Parlamento".

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      "No" del Congreso

      El Congreso español rechazó este viernes los dos decretos propuestos por el Gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda en el país, con los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts.

      Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran "valientes" y "coherentes".

      "Lo que está detrás de estos decretos es el deseo de poner orden y humanidad a un mercado que, si lo controlamos, acabará destrozando nuestra sociedad", señaló Sánchez a los otros 349 diputados.

      El decreto que derogó el Congreso español este viernes incluía medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios, entre otras medidas.

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