logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo

La selección mexicana cerró la fecha FIFA con una derrota ante Chile y críticas de la afición.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 12:42 p.m.
A
Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana volvió a fallarle a la afición. Perdió contra Chile (2-0) en Los Ángeles y cerró la fecha FIFA de octubre con dos empates y dos derrotas, estas de forma consecutiva y una de ellas contra Estados Unidos por goleada.

      Aficionado reclama a Álvaro Fidalgo durante el partido

      El público empezó a desesperarse y se lo hizo saber a los jugadores con abucheos, gritos e insultos, tal como le pasó a Álvaro Fidalgo ante los andinos.

      Durante el primer tiempo del partido entre México y Chile, el futbolista español se acercó a la esquina derecha para llevar a cabo un tiro de esquina y antes de mandar el centro, recibió los gritos de un aficionado que asomó la mitad de su cuerpo hacia el campo de juego para gritarle y reclamarle al jugador.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Metan goles, es su trabajo. Metan pu... goles", fue el reclamo que realizó el aficionado mexicano al exjugador de las Águilas.

      Reacciones y viralización en redes sociales

      Fidalgo se mantuvo calmo y sin responder al aficionado. Sin embargo, en redes sociales el video se viralizó y provocó risas de algunos aficionados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo
      Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo

      Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo

      SLP

      El Universal

      La selección mexicana cerró la fecha FIFA con una derrota ante Chile y críticas de la afición.

      Canelo Álvarez afina detalles de pelea en Arabia Saudita
      Canelo Álvarez afina detalles de pelea en Arabia Saudita

      "Canelo" Álvarez afina detalles de pelea en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Desde España, Álvarez destaca su adaptación a nuevas tecnologías en el entrenamiento y su experiencia

      Mantienen el invicto los Buffalos en FADEMAC
      Mantienen el invicto los Buffalos en FADEMAC

      Mantienen el invicto los Buffalos en FADEMAC

      SLP

      Romario Ventura

      Con doblete de Merino, gana España a Croacia
      Con doblete de Merino, gana España a Croacia

      Con doblete de Merino, gana España a Croacia

      SLP

      AP