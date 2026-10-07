Aficionado explota y le reclama a Álvaro Fidalgo
La selección mexicana cerró la fecha FIFA con una derrota ante Chile y críticas de la afición.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana volvió a fallarle a la afición. Perdió contra Chile (2-0) en Los Ángeles y cerró la fecha FIFA de octubre con dos empates y dos derrotas, estas de forma consecutiva y una de ellas contra Estados Unidos por goleada.
Aficionado reclama a Álvaro Fidalgo durante el partido
El público empezó a desesperarse y se lo hizo saber a los jugadores con abucheos, gritos e insultos, tal como le pasó a Álvaro Fidalgo ante los andinos.
Durante el primer tiempo del partido entre México y Chile, el futbolista español se acercó a la esquina derecha para llevar a cabo un tiro de esquina y antes de mandar el centro, recibió los gritos de un aficionado que asomó la mitad de su cuerpo hacia el campo de juego para gritarle y reclamarle al jugador.
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"Metan goles, es su trabajo. Metan pu... goles", fue el reclamo que realizó el aficionado mexicano al exjugador de las Águilas.
Reacciones y viralización en redes sociales
Fidalgo se mantuvo calmo y sin responder al aficionado. Sin embargo, en redes sociales el video se viralizó y provocó risas de algunos aficionados.
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