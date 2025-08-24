Errores marcaron la diferencia: Abascal

Luego de la derrota del Atlético de San Luis por marcador de 3-2 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, el estratega español Guillermo “Memo” Abascal señaló que la falta de concentración fue determinante para que su equipo no pudiera llevarse el triunfo en una nueva edición del Clásico de la 57.

“El equipo salió a buscar el partido desde el primer minuto, tuvimos opciones muy claras, pero nos faltó concentración. El primer gol que recibimos fue por un descuido en defensa, dentro del área, y lo mismo pasó en otras jugadas que nos costaron caro. Al final, es un tema de concentración y lectura del juego”, declaró el técnico potosino.

Abascal enfatizó que, a pesar de que los números reflejaron mayor posesión y más tiros a portería de San Luis, los errores puntuales marcaron la diferencia en un encuentro que, por momentos, parecía favorable para los visitantes.

“Las estadísticas dicen que jugamos mejor, pero los resultados se deciden en los detalles. El equipo tuvo carácter, llegamos al empate en dos ocasiones, pero no supimos cerrar el partido. Un penal en el último minuto nos terminó condenando”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrenador reconoció la importancia que tenía el duelo tanto para el club como para la afición, pues desde el 23 de febrero de 2020 Atlético de San Luis no consigue una victoria en la Corregidora.

“Desde el inicio de la semana trabajamos con la idea de lo que significaba este partido para la afición y para los jugadores. Nos faltó dar ese último paso, esa concentración que te hace ganar este tipo de clásicos. Ahora debemos apretar los dientes, levantar la cabeza y prepararnos para lo que viene”, afirmó.