Esfinge busca subir peso para competir en CMLL

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Han pasado más de diez años desde que Esfinge hizo su aparición en el proyecto "En Busca de un ídolo"; sin embargo, él no se conforma con los cambios que ha realizado en su carrera y que lo han llevado a los planos estelares del CMLL, por lo que tiene en mente aplicarse para enfrentar a nuevos rivales.

Esfinge busca subir peso para competir en peso completo

"Una de las metas en las que he trabajado este año es tratar de subir un poquito mi peso. Aunque ha sido algo difícil, pero quiero ser un peso completo al 100%, y aunque en un primer intento no me favoreció, estoy seguro de que los tiempos de Dios son perfectos, y el tiempo me dará los secretos para lograrlo porque quiero enfrentar a Hechicero por el Campeonato de Peso Completo del CMLL", aseguró El Faraón Que Rige.

Cambio de máscara y su impacto en la carrera de Esfinge

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Uno de los primeros cambios notables que hizo fue en su máscara, que actualmente es de las más vendidas y vistas entre los aficionados que asisten a los eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

"Cuando llegue a la CDMX tenía que cambiar el chip porque tenía una máscara que había dibujado en la hoja de un cuaderno. Me di cuenta de que en mis salidas al ring veías a un Esfinge, pero cuando me despojaba de la ropa de presentación me convertía en un luchador normal".

"Una vez que descansé, fui a la Arena y me senté en lo más alto, y al analizar las máscaras de mis compañeros, descubrí que no se notaban. Al cambiar de modelo —que en un principio era para presentarme ante el público—, programación me propuso cambiarla. Sobre la marcha decidí agregarle detalles que, al verme desde lejos, vas a decir que es Esfinge, por los cuernitos y la trompita que representa la cultura egipcia", concluyó.