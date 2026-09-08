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Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM

Johnson destacó el talento estudiantil y la importancia de la cooperación bilateral en educación.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:41 p.m.
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Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM
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      El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, donde abordaron temas relacionados con educación.


      A través de redes sociales, Johnson expresó que "tuve una buena conversación con el rector de la UNAM, Rector Lomelí, sobre educación, innovación y el extraordinario talento de nuestros estudiantes".

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      En ese sentido, afirmó que fortalecer los vínculos entre las instituciones académicas de los Estados Unidos y México puede crear nuevas oportunidades para que la próxima generación aprenda, innove y alcance todo su potencial.
      "Juntos logramos más", dijo.

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