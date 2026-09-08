Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM
Johnson destacó el talento estudiantil y la importancia de la cooperación bilateral en educación.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, donde abordaron temas relacionados con educación.
A través de redes sociales, Johnson expresó que "tuve una buena conversación con el rector de la UNAM, Rector Lomelí, sobre educación, innovación y el extraordinario talento de nuestros estudiantes".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En ese sentido, afirmó que fortalecer los vínculos entre las instituciones académicas de los Estados Unidos y México puede crear nuevas oportunidades para que la próxima generación aprenda, innove y alcance todo su potencial.
"Juntos logramos más", dijo.
no te pierdas estas noticias
Ronald Johnson se reúne con el rector de la UNAM
El Universal
Johnson destacó el talento estudiantil y la importancia de la cooperación bilateral en educación.
Comuneros wixaritari protestan por violencia y exigen seguridad en Mezquitic
El Universal
Solicitan esclarecimiento de agresión a secretario de Gobierno y protección para la comunidad.
SEP y UNESCO firman acuerdo para uso responsable de tecnología en escuelas
El Universal
El acuerdo incluye asistencia técnica, capacitación y recomendaciones para estudiantes y docentes.