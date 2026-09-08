El Madrid vence al Inter en Champions League

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Los goles del francés Kylian Mbappé y del uruguayo Fede Valverde, en los minutos 14 y 23, respectivamente, dieron la victoria al Real Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en la primera jornada de la Liga de Campeones.

El brasileño Carlos Augusto recortó distancias en el minuto 77 y provocó los pitos del público local en el Santiago Bernabéu por la incertidumbre del resultado y el juego de su equipo.