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EU ataca petroleros iraníes en Ormuz; Irán amenaza con responder

Según Fox, que cita a altos funcionarios, los objetivos alcanzados estaban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask

Por EFE

Septiembre 08, 2026 04:13 p.m.
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EU ataca petroleros iraníes en Ormuz; Irán amenaza con responder
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      Estados Unidos atacó este martes varios petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg, en el estrecho de Ormuz, según reportaron medios tanto estadounidenses como iraníes, lo que provocó la amenaza del país persa de responder contra embarcaciones de Kuwait y de Baréin.

      Ataques confirmados en isla Jarg y puerto Jask

      Según la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

      Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

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      Respuesta y advertencias de la Guardia Revolucionaria

      Funcionarios estadounidenses confirmaron a medios como la CNN y Fox que el Ejército de EE.UU. atacó petroleros iraníes, vinculados a la Guardia Revolucionaria, en respuesta a intentos de agresión previos contra un buque de la Armada de Estados Unidos.

      Según Fox, que cita a altos funcionarios, los objetivos alcanzados estaban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask, y estas operaciones se enmarcan en la campaña económica para aumentar la presión sobre Teherán.

      La Guardia Revolucionaria, a través de un comunicado recogido por Tasnim, advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin "serán blanco de ataques" como respuesta a las acciones estadounidenses.

      "Ante los actos atroces del Ejército estadounidense, que ataca varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los muelles de Kuwait y Baréin, donde operan estos terroristas y que son cómplices de sus fechorías, que abandonen inmediatamente sus buques, ya sea que estén anclados o en el muelle, porque serán blanco de ataques", reza el comunicado.

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