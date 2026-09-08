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Ciencia y Tecnología

OpenAI dice que su IA resolvió uno de los problemas matemáticos del Milenio

El modelo empleado es más avanzado que GPT-6 Astra y aún no se ha presentado públicamente

Por EFE

Septiembre 08, 2026 03:59 p.m.
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OpenAI dice que su IA resolvió uno de los problemas matemáticos del Milenio
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      Desarrollado por SACS IA

      La compañía tecnológica OpenAI aseguró este martes que uno de sus modelos de inteligencia artificial (IA) ha encontrado una solución al problema de Navier-Stokes, uno de los seis Problemas del Milenio que permanecen sin resolver.

      OpenAI utilizó IA avanzada para resolver Navier-Stokes

      Según la empresa, hasta 10.000 agentes de IA trabajaron de forma coordinada durante unas 88 horas para alcanzar el resultado.

      El hallazgo, agrega, fue realizado por un modelo aún no presentado públicamente que, según OpenAI, es "significativamente más capaz" que GPT-6 Astra, un modelo que la compañía lanzó recientemente.

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      Detalles del problema Navier-Stokes y su importancia

      Las ecuaciones de Navier-Stokes, formuladas en el siglo XIX, describen cómo se mueven fluidos como el agua y el aire y se utilizan, entre otras cosas, para diseñar aviones, predecir el tiempo y estudiar el flujo de la sangre.

      El problema matemático consiste en determinar si, en tres dimensiones, un fluido que inicialmente se comporta de forma regular puede llegar a desarrollar una singularidad, es decir, un punto en el que su velocidad crece sin límite en un tiempo finito.

      Así, la compañía publicó un documento de 165 páginas en el que sostiene que las ecuaciones sí pueden desarrollar esa singularidad en un tiempo finito.

      Sin embargo, el anuncio ha estado acompañado de una controversia sobre la carrera por resolver estos problemas y el posible acceso de modelos de IA a investigaciones inéditas: según The Wall Street Journal, OpenAI comenzó el pasado 1 de septiembre a probar su nuevo modelo con los Problemas del Milenio tras tener indicios de que dos de estos problemas estaban cerca de ser resueltos.

      OpenAI explicó posteriormente que estos indicios estaban relacionados con el trabajo del investigador de Anthropic Levent Alpöge y del matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, que habían avanzado en el llamado problema de Euler forzado, relacionado con la dinámica de fluidos pero distinto del problema de Navier-Stokes.

      Buckmaster afirmó que él y Alpöge habían utilizado modelos tanto de Anthropic como de OpenAI para avanzar en su investigación.

      OpenAI, por su parte, negó haber accedido al trabajo de ambos investigadores, pero reconoció que no puede descartar por completo que las conversaciones de los investigadores con sus sistemas de IA contribuyesen al desarrollo de la herramienta utilizada para resolver el problema.

      Los Problemas del Milenio fueron establecidos en 2000 por el Clay Mathematics Institute, que ofreció un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de los siete grandes problemas matemáticos.

      Hasta ahora, solo uno, la conjetura de Poincaré, había sido resuelto, por el matemático ruso Grigori Perelman.

      La compañía aclaró en el comunicado que no pretende reclamar el millón de dólares del premio y que su objetivo al publicar el trabajo es "mostrar el avance de sus modelos" de IA.

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