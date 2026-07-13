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Wall Street cierra en rojo por el nuevo bloqueo naval a Irán

Elevó el precio del petróleo y afectó a empresas tecnológicas

Por EFE

Julio 13, 2026 03:32 p.m.
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Wall Street cierra en rojo por el nuevo bloqueo naval a Irán
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      Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales bajó un 0,26 %, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que restablecerá el bloqueo naval a Irán, mientras las compañías de semiconductores registraron fuertes pérdidas, lideradas por la caída de SK Hynix.

      Donald Trump restablece bloqueo naval a Irán y su impacto en mercados

      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow, principal indicador de la bolsa, se situó en los 52.498 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,79 %, hasta 7.515 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,55 %, hasta 25.873 enteros.

      Trump informó hoy de que Estados Unidos restablecerá el bloqueo iraní, "llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan": "Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", aseguró.

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      El restablecimiento de este cerco busca ahogar la ya dañada economía de la República Islámica y continuar presionando al liderazgo iraní.

      Las declaraciones de Trump hicieron subir los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) un 9,4 %, hasta los 78,14 dólares el barril.

      Ofensiva estadounidense y reacciones en la región

      La noticia llega tras una nueva ofensiva de EE.UU. contra la nación persa en la noche del domingo, que tenía como objetivo "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

      Esta vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, permanece cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos.

      Además, la nación persa ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

      En el plano corporativo, en la jornada de hoy destacó la bajada en un 9,3 % de la empresa surcoreana de chips SK Hynix, que debutó en el índice Nasdaq el pasado viernes con un primer precio de 170 dólares. Sus acciones cerraron hoy en 152,35 dólares.

      También retrocedieron las acciones de otras empresas del sector como SpaceX (-4,8 %), Micron (-4 %), Sandisk (-12,6 %), Advanced Micro Devices (-4 %) o Intel (-6 %).

      Esta semana, los inversores están pendientes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor, un indicador clave de la inflación para la Reserva Federal (Fed), y de los resultados de la gran banca estadounidense.

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