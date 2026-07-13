Trump anuncia bloqueo a Irán en estrecho de Ormuz y cobro de peaje

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Trump dice que Estados Unidos "restablecerá" un bloqueo sobre Irán en el estrecho de Ormuz y que cobrará a otros barcos por un paso seguro. Irán insiste en que controla la crítica vía navegable, mientras otro intercambio de fuego amenazaba con un retorno a una guerra total.

Hasta ahora, Estados Unidos había dicho que el estrecho debía permanecer abierto a todos sin peajes, como lo estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Cualquier intento de cobrar tarifas violaría las leyes internacionales sobre la libertad de navegación y aumentaría las tensiones, probablemente causando una mayor interrupción económica mucho más allá de la región.

El intercambio de fuego en los últimos días, desencadenado por ataques iraníes contra barcos, ya habían sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Washington levantó un bloqueo que impuso a mediados de abril como parte de ese acuerdo, que también pedía que el estrecho fuera reabierto por completo.

"Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ", dijo Trump en redes sociales. "Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho".

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El presidente dijo que Estados Unidos sería "reembolsado" con el 20% del valor de la carga para ayudar a cubrir "cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección".

Irán afirma que tiene derecho a gestionar el tráfico en Ormuz y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con el acuerdo de paz provisional. Ha prometido contraatacar cualquier interferencia de Estados Unidos.

La lucha por el estrecho se está intensificando

La Organización Marítima Internacional, el organismo de Naciones Unidas que supervisa el transporte marítimo internacional, dijo que estaba esperando saber más sobre la propuesta de Trump, pero seguía oponiéndose a los peajes en aguas internacionales.

"No hay base legal para introducir peajes obligatorios simplemente para transitar por un estrecho", dijo la OMI en un comunicado.

Una quinta parte del petróleo y el gas del mundo pasaba por el estrecho antes de que Irán lo cerrara al inicio de la guerra, lo que elevó los precios globales de la energía, los fertilizantes y otros bienes. El tráfico había repuntado tras el acuerdo del mes pasado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

El ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes en respuesta a un ataque iraní contra un buque portacontenedores el día anterior, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones. Dijo que el domingo utilizó buques no tripulados para atacar una instalación iraní de mantenimiento de barcos y un submarino, calificándolo como una primicia.

El ejército estadounidense ha intentado establecer una ruta a través del estrecho a lo largo de la costa de Omán que estaría fuera del control iraní. Irán ha atacado barcos que utilizaban esa ruta, diciendo que Estados Unidos está violando el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos ha atacado a Irán en respuesta, lo que provocó ataques iraníes contra Estados árabes aliados de Estados Unidos. Estados Unidos también puso fin a las exenciones que permitían a Irán vender crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses.

EEUU se opone a cobrar tarifas en el estrecho

En una reunión con líderes del golfo Pérsico a finales de junio, el secretario de Estado Marco Rubio había hablado enérgicamente en contra de que Irán cobrara tarifas por transitar por el estrecho.

"Esa es una vía navegable internacional. No hay una nación en la Tierra que apoye tener que pagar dinero para pasar por los estrechos", dijo Rubio a periodistas en Baréin el 25 de junio.

Rubio también dijo que había "cero apoyo entre los países del golfo (Pérsico) para cualquier tipo de peaje o tarifas o cualquier cosa que cobre por el uso de aguas internacionales. El presidente ha dejado claro que eso no va a suceder".

Aliados de Estados Unidos reportan otra ola de ataques

Las sirenas de alerta por misiles sonaron tres veces el lunes en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. De momento no había reportes de daños.

Por separado, el Ministerio de Exteriores de Kuwait dijo que su consulado en Irak fue atacado. No culpó a nadie por el ataque ni reveló daños o bajas.

El reino petrolero condenó a Irán y "sus facciones y milicias leales a él en Irak" por atacar "varios puntos fronterizos" y una plataforma marítima de perforación petrolera que pertenecía a la Kuwait Petroleum Corporation.

Kuwait y Washington comparten fuertes lazos, y en el diminuto país del golfo Pérsico hay varias bases militares estadounidenses.

En Jordania, el ejército del reino dijo que derribó cuatro misiles iraníes en un incidente que "resultó en cero bajas o daños materiales". Jordania también alberga fuerzas militares y aeronaves de Estados Unidos.

En Irán, las autoridades reportaron ataques en las provincias de Hormozgán, Juzestán y Markazí y dijeron que al menos dos personas murieron, según la agencia estatal de noticias IRNA. Medios iraníes semioficiales también reportaron ataques en la provincia oriental de Sistán y Baluchistán, en la costa del golfo de Omán.

Irán culpa a Estados Unidos del caos en la región

Los ataques contra Irán continuaron horas después de que Estados Unidos terminó sus bombardeos, lo que volvió a plantear la posibilidad de que los Estados árabes del golfo Pérsico estuvieran tomando represalias. También hubo ataques no reivindicados contra Irán el jueves.

El lunes una base perteneciente al brazo armado de un grupo opositor kurdo iraní con sede en la región semiautónoma del Kurdistán septentrional de Irak fue atacada con drones, según Rebaz Sharifi, un comandante local. De momento no había detalles sobre bajas o daños. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, culpó a Washington del caos que se apodera de la región. Dijo que Irán no aceptaría visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica a sitios nucleares que Estados Unidos bombardeó en 2025. Ahí es donde se cree que la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán está sepultada.

Trump sugirió la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra estaba "terminado". Pero los mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días en el que se suponía debían negociar dicho acuerdo, que también se suponía debía abordar el disputado programa nuclear de Irán.