Trump propone a hermana de Lindsey Graham para Senado

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El presidente Donald Trump manifestó el lunes que ha recomendado que la hermana de Lindsey Graham sea nombrada como su reemplazo temporal en el Senado.

Trump publicó en redes sociales que el gobernador Henry McMaster debería designar a Darline Graham Nordone para completar el resto del mandato de Graham, que vence en enero. Graham murió durante el fin de semana a los 71 años, y McMaster tiene previsto nombrar un reemplazo el lunes.

Después de que sus padres murieran cuando eran jóvenes, Graham quedó a cargo de criar a su hermana, de quien más tarde se convirtió en tutor legal. Eran muy cercanos, y ella estuvo a su lado cuando él presentó la documentación para su reelección a principios de este año, junto con sus hijos y nietos.

Una persona familiarizada con el proceso de nombramiento, pero no autorizada a hablar públicamente al respecto, indicó que el senador interino prestaría juramento el miércoles. El senador Tim Scott, quien —según esa persona— había hablado con la hermana de Graham varias veces desde su muerte, planeaba estar presente en el anuncio de McMaster.

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El próximo mes se celebrará una elección especial para escoger a un nuevo candidato republicano para la elección general por el escaño de Graham. Este año, él buscaba un quinto mandato.

La vacante en el Senado ha desatado una carrera frenética entre los conservadores más ambiciosos de Carolina del Sur, que han estado ansiosos por escalar en la jerarquía política.

Los republicanos acaban de terminar una contienda para definir a su candidato para suceder a McMaster, quien está concluyendo su segundo mandato. El fiscal general estatal Alan Wilson ganó la nominación, imponiéndose en un grupo que incluía a la vicegobernadora Pamela Evette, la representante Nancy Mace y Ralph Norman —todos los cuales ahora tienen la mira puesta en el escaño de Graham tras su muerte durante el fin de semana.

¿Cómo funcionará una primaria especial?

Según la ley de Carolina del Sur, el periodo de inscripción de una semana para una elección primaria especial comienza el segundo martes después de la muerte del candidato, o el 21 de julio.

La primaria especial se celebraría el segundo martes después de que cierre ese periodo de inscripción, o el 11 de agosto. Si se hace necesaria una segunda vuelta, se realizaría dos semanas después, o el 25 de agosto.

A partir de ese momento, el nuevo candidato tendría poco más de dos meses para hacer campaña para la elección general del 3 de noviembre.

Todo esto resulta problemático según la ley federal, que exige que las boletas para militares y votantes en el extranjero se envíen 45 días antes de cualquier elección federal. Para la primaria de la elección especial, eso habría sido el 27 de junio. Funcionarios de la Comisión Federal Electoral no han respondido a un mensaje en el que se solicitaba claridad sobre el proceso.

¿Quién podría reemplazar a Graham?

Graham murió la noche del sábado, y un informe preliminar del médico forense señaló que sufrió un desgarro en la aorta, conocido como disección aórtica.

En las horas posteriores al anuncio sobre el fallecimiento, los círculos republicanos de Carolina del Sur ya bullían con rumores sobre posibles reemplazos. Dada la cercanía de la elección de noviembre, es probable que quien McMaster designe sea un contendiente principal en la primaria especial, aunque también es posible que la elección de McMaster solo sirva como un cuidador temporal.

Evette, que ha servido casi ocho años junto a McMaster y recibió su respaldo en la contienda por la gobernación, es una posibilidad. Ella perdió la segunda vuelta del 23 de junio frente a Wilson.

Una persona cercana a Evette, pero no autorizada a hablar públicamente del tema, comentó que ella estaba recibiendo aliento de todo el estado y siente que tendría buenas posibilidades en la primaria especial.

Es poco probable que se designe a algún miembro de la Cámara de Representantes para terminar el mandato de Graham, ya que los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en esa cámara.

El representante Joe Wilson, quien se rumoreaba como reemplazo, afirmó que el domingo le aseguró a Trump que "mi objetivo es permanecer en la Cámara para mantener su mayoría de dos votos para el pueblo estadounidense!!!"

Sin embargo, eso no significa que los miembros de la Cámara no se postulen para el próximo mandato. Una persona cercana a Mace, pero no autorizada a hablar públicamente al respecto, señaló que ella estaba considerando la contienda. Mace no se postula para la reelección a la Cámara.

Pero otro republicano del estado, el representante Russell Fry, podría ser una posibilidad. El legislador de dos mandatos representa la zona alrededor de Myrtle Beach, y ha sido un aliado destacado de Trump.

Un portavoz del empresario Mark Lynch, a quien Graham derrotó en la primaria, no respondió a un mensaje el domingo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien vivió en Carolina del Sur antes de incorporarse al gobierno de Trump, ha recibido llamadas sobre la posibilidad de reemplazar a Graham, pero no tiene interés en el cargo y disfruta trabajar para el presidente, según una persona que insistió en el anonimato para describir conversaciones privadas.

¿Cómo afecta la muerte de Graham a la elección general?

Ningún demócrata ha ganado un escaño senatorial por Carolina del Sur en décadas, y los republicanos en la historia reciente suelen ganar los cargos estatales por márgenes de dos dígitos. La última vez que se postuló, en 2020, Graham derrotó a su oponente demócrata, Jaime Harrison, por un margen de 10 puntos porcentuales.

Así que, aunque la historia sugiere que Graham iba camino a un quinto mandato, los republicanos están evaluando cuidadosamente el panorama.

La pediatra de Charleston Annie Andrews ganó la nominación demócrata el mes pasado y ha recaudado más de 8 millones de dólares en la contienda, y tenía poco menos de 3 millones de dólares en efectivo al final de mayo, según registros federales. Graham había recaudado 6 millones de dólares, con poco más de 4 millones disponibles.

En un comunicado el domingo, Andrews instó a los habitantes de Carolina del Sur a unirse a ella "para dejar de lado el partidismo y ofrecer gratitud" a Graham por su servicio.

Harrison, al señalar que él y Graham "tuvimos nuestra cuota de desacuerdos políticos", escribió en redes sociales que "siempre apreció que incluso en nuestras batallas políticas más feroces, aún podíamos compartir una conversación, una risa y un respeto mutuo por Carolina del Sur y por las instituciones a las que ambos tuvimos el privilegio de servir".

¿Qué ocurre con la influencia republicana en Carolina del Sur?

Graham deja un gran vacío en el Senado, donde la antigüedad puede determinar la influencia. Sirvió más de dos décadas en la cámara, posicionándose para encabezar comités y fijar la agenda.

Scott, el senador más nuevo de Carolina del Sur, ha estado en el cargo solo desde 2012, poco tiempo según los estándares del estado. Fritz Hollings sirvió 38 años, y Strom Thurmond estuvo allí 47.

Scott, quien copresidió el esfuerzo de reelección de Graham, describió a su excolega como "irremplazable".

"Estados Unidos perdió a un estadista, pero yo perdí a un amigo", le dijo a "This Week" de ABC.