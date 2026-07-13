Entre reclamos, Somos México y PAZ toman protesta ante el INE

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Los líderes de Somos México y PAZ tomaron protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) como presidentes de los nuevos partidos políticos que obtuvieron su registro a partir del 1 de julio.

Durante sus intervenciones, los representantes del PAZ y Somos México expresaron algunas inconformidades respecto a las resoluciones del INE en los últimos años y refrendaron sus objetivos como institutos políticos.

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Por el PAZ, primero habló el diputado morenista Hugo Éric Flores, quien exigió al Consejo General del INE que garantice "que el voto de cada mexicano cuente", para poder garantizar su registro en la elección de 2027."Seguimos sin entender por qué cambiaron los resultaos en la elección. Solo dos centésimas separan al antiguo PES del registro pasado. Hace cinco años debieron haberse computado 30 mil casillas y solo se computaron 20 mil casillas y nos dejaron al borde del registro"."Queremos instituciones que garanticen que cada voto de los mexicanos sea contado. Aquí seguimos porque nunca nos fuimos, estamos muy orgullosos de poder regresar hoy para quedarnos", dijo Hugo Éric Flores.En su oportunidad, Guadalupe Acosta Naranjo, líder de Somos México, reclamó la instrucción que dio el Consejo General del INE de cambiar su nombre y su color, por supuestamente coincidir con el partido Fuerza por México, con registro local."Somos oposición sí, sin ninguna duda, pero seremos opción, propuestas y soluciones. Sentaremos las bases para que en 2030 recuperemos nuestra república y nuestra democracia. Nos ordenaron cambiar nuestro nombre, pero nosotros libremente decidimos ser Somos México, somos marea rosa, somos dignos, somos libres y somos demócratas por México", señaló.