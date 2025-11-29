La FGR incinera más de 90 kilos de enervante

Más de 90 kilos de droga, así como objetos constitutivos de delito, fueron incinerados y destruidos por parte de la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en su representación en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las drogas destruidas fueron 89 kilos 931 gramos 200 miligramos de marihuana, siete gramos 300 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 17 gramos 200 miligramos de cocaína, un kilo 377 gramos de metanfetamina, 506 gramos 500 miligramos de Delta 8 THC, 436 gramos 100 miligramos de Delta 9, 42 gramos 100 miligramos de hexahidrocannabinol, un kilo 679 gramos 800 miligramos de sustancias negativas y 73 unidades de diversos psicotrópicos.

También se destruyeron 22 objetos del delito consistentes en inhibidores de señal, baterías recargables, cascos balísticos, chalecos tácticos, mochilas, pipas de metal, estuches, una báscula digital gramera y vapeadores, entre otros.

Todo lo anterior es producto de aseguramientos de las distintas corporaciones de seguridad en operativos para el combate a la delincuencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El evento de incineración fue encabezado por el fiscal federal en el estado de San Luis Potosí, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, Titular de la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, peritos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y se supervisó que el proceso se desarrollara en términos de la normatividad aplicable en la materia.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.