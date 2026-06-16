logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad

En sus cartas, El Chapo argumenta que la violencia fue atribuida injustamente a él.

Por El Universal

Junio 16, 2026 05:34 p.m.
A
El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El narcotraficante

      Joaquín "El Chapo" Guzmán
      Loera envió dos nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las que pide su liberación y " otra oportunidad

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ".
      El capo asegura que su sentencia fue resultado de una "violación judicial" de sus derechos. Según los documentos, Guzmán alega que existió "intimidación del jurado" y que fue condenado bajo leyes "no vistas".
      "Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá", indica una de las misivas.
      "La violencia no probada fue injusta hacia mi orden de sentencia cuando el gobierno mexicano fue el que hizo todas las matanzas y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México", apunta una carta.
      "El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad
      El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad

      El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad

      SLP

      El Universal

      En sus cartas, El Chapo argumenta que la violencia fue atribuida injustamente a él.

      Banco del Bienestar descarta afectaciones a usuarios por sanciones
      Banco del Bienestar descarta afectaciones a usuarios por sanciones

      Banco del Bienestar descarta afectaciones a usuarios por sanciones

      SLP

      El Universal

      Las multas suman más de cinco millones de pesos, sin afectar programas sociales.

      Mundial 2026: Cuándo y dónde será el baile masivo de Gangnam Style
      Mundial 2026: Cuándo y dónde será el baile masivo de Gangnam Style

      Mundial 2026: Cuándo y dónde será el baile masivo de Gangnam Style

      SLP

      El Universal

      La explanada del Estadio Akron será el punto de encuentro para la coreografía sincronizada en el Fan Festival.

      CNTE exige a Sheinbaum definir negociación con maestros
      CNTE exige a Sheinbaum definir negociación con maestros

      CNTE exige a Sheinbaum definir negociación con maestros

      SLP

      El Universal

      La CNTE denuncia falta de apoyo del SNTE y mantiene abierta la mesa de negociación con el Gobierno.