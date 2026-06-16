El Chapo envía cartas a EU para pedir liberación y otra oportunidad

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El narcotraficante

Loera envió dos nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las que pide su liberación y "

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".El capo asegura que sufue resultado de una "" de sus derechos. Según los documentos, Guzmán alega que existió "" y que fue condenado bajo leyes "no vistas"."Le pido alque me dépara demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá", indica una de las misivas."Lafue injusta hacia mi orden decuando elfue el que hizo todas las matanzas y a mí mepor intentar proteger mi vida y a mi familia en México", apunta una carta."El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad, en