Gustavo de Conti es nuevo entrenador de Diablos Rojos

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Gustavo de Conti fue presentado como nuevo entrenador de los Diablos Rojos Basquetbol y dejó claro que entiende perfectamente el tamaño del reto que tiene enfrente.

El brasileño, multicampeón en su país y exseleccionador nacional, aseguró que llega a una organización con una exigencia muy alta, pero convencido de que puede mantener al equipo peleando por campeonatos.

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"Es un gran placer y un honor para mí ser elegido como entrenador principal de esta organización", señaló. "Diablos es una organización muy importante en México, en toda América. Ya han demostrado su grandeza con títulos". "Puedo prometer que voy a estar al 100% todos los días, para que Diablos competa por más trofeos".De Conti reveló que antes de aceptar la propuesta habló con Nicolás Casalanguida, el entrenador que condujo a Diablos al campeonato en 2024 y a quien ahora reemplaza en el banquillo."Él me ha dicho: 'Gustavo, ve a Diablos, es una gran organización, una institución donde se puede hacer un excelente trabajo, que te da todas las condiciones para trabajar´", relató.Además, el nuevo entrenador reconoció que dirigir al equipo implica una presión importante debido a los resultados recientes del equipo: "No es fácil llegar a Diablos Rojos. En Brasil decimos que el listón está muy alto. Hay mucha exigencia porque son muchas finales, mucha competitividad por campeonatos".A pesar de ello, considera que su trayectoria lo ha preparado para este escenario. "Siempre he trabajado en equipos que disputan campeonatos. En Paulistano, Flamengo y Pinheiros ganamos títulos. Creo que estoy un poco acostumbrado a eso".