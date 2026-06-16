Argentina inicia defensa de su título ante Argelia

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La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin, pero primero debe debutar la Selección Argentina, actual campeona del mundo y que empezará la defensa de su corona en el estadio Kansas City frente a su símil de Argelia.

Los albicelestes se enfrentarán a los Zorros del Desierto en el primer partido del grupo J, en un partido que será histórico para el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo.

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Al estadio Kansas City le caben alrededor de 76 mil 416 personas, por lo que esta tarde se espera que la afición argentina ponga el ambiente que acostumbra y viva con pasión el debut de su selección.A diferencia de lo que pasó en Qatar 2022, la 'Scaloneta' espera empezar el Mundial con el pie derecho y para fortuna de los argentinos en México, así como los fanáticos de Messi, el partido será transmitido por televisión abierta.¿Cuándo y dónde ver en vivo Argentina vs Argelia?Hora: 19:00 horasTransmisión: Canal 5, Azteca 7 y VIX (Paquete Mundialista)¿A cuántos goles está Lionel Messi de romper el récord en mundiales?Este Mundial, además, representa una oportunidad de oro para Lionel Messi, que a lo largo de sus seis Mundiales anotó 13 goles, y va en busca del récord como máximo artillero.Por encima de él está Kylian Mbappé con 14, después de su doblete esta tarde ante Senegal, y el alemán Miroslav Klose con 16, que todavía se mantiene como el máximo goleador de los Mundiales.