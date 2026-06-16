Colombia vuelve al Mundial tras ocho años con James Rodríguez

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bajo la batuta experimentada de James Rodríguez y con la pólvora de Luis Díaz, Colombia regresa a un Mundial con la ambición de escribir un nuevo capítulo en su historia luego de perderse la cita de Qatar 2022. El primer paso será descifrar las incógnitas que plantea una misteriosa escuadra de Uzbekistán.

Colombia vuelve al Mundial con mezcla de experiencia y juventud

Guiada por el técnico argentino Néstor Lorenzo desde 2022, Colombia vuelve al escenario más grande del fútbol mundial con un plantel que combina el bagaje de figuras históricas con la frescura de una nueva generación.

"El mensaje es el del siempre: que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia", sintetizó el estratega en una conferencia de prensa previa al encuentro. "Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años y la verdad es que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien".

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El cuadro colombiano finalizó las eliminatorias sudamericanas en el tercer puesto, un punto detrás de Ecuador. Cosechó triunfos importantes ante Brasil y Argentina en su camino a la clasificación.

Tras acariciar la gloria en la final de la Copa América, donde cayó 1-0 ante Argentina en la prórroga, Colombia iniciará su camino mundialista en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

James Rodríguez y Luis Díaz, las figuras clave para Colombia

Sólo debe sacar una vez más de la lámpara al genio de James, el máximo goleador colombiano en mundiales gracias a los seis tantos que facturó en Brasil 2014, cuando el conjunto logró su mejor resultado al alcanzar los cuartos de final.

El experimentado capitán de 34 años buscará repetir la hazaña en suelo mexicano y silenciar las críticas sobre su rendimiento y falta de ritmo que rodearon su convocatoria.

"Aquí vamos, todos unidos por nuestra selección", escribió en Instagram de cara al debut.

El seleccionador aseguró que la estrella colombiana se encuentra bien, que "ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico" y que "su talento y su condición están bien". Es "un jugador que, a veces, sin correr tanto como otros, define cosas importantes, le da claridad al juego", matizó.

Colombia también tendrá entre sus principales armas a Díaz, figura del Bayern Múnich que se consagró en Liga y Copa esta campaña. Con 29 años, debutará en un Mundial.

"Llegó la hora... Vamos Colombia", celebró el atacante en las redes sociales.

Díaz, quien se proyecta como una de las grandes figuras de este Mundial, es uno de los 17 jugadores que vestirán la casaca colombiana por primera vez en la justa mundialista. Muchos ya juegan en Europa y, ahora, tendrán un escaparate global en México, Estados Unidos y Canadá.

"Todo es un proceso; el proceso de maduración de él como jugador y como persona tiene que estar más arriba de la presión", afirmó sobre la promesa colombiana Lorenzo, quien también se estrenará en la condición de técnico en un Mundial tras haber disputado el torneo como jugador de la selección argentina en 1990.

Agregó que aún no ha definido el once inicial, pero adelantó que su decisión obedecerá a "un balance entre la parte estratégica del partido y las condiciones individuales de cada uno".

Uzbekistán, rival debutante con ambición y orden táctico

Sobre el rival Uzbekistán, el estratega destacó que es un equipo que cuenta con un "gran técnico, cuatro o cinco jugadores de gran categoría y, sobre todo, es un equipo ordenado", que contraataca muy bien y sabe aprovechar las jugadas paradas.

"Va a ser un partido que va a exigir paciencia y mucha agresividad", pronosticó.

Uzbekistán, entre las cuatro selecciones debutantes

La tarea de Uzbekistán en el Azteca, con sus más de 2.200 metros de altitud, no será sencilla y no sólo por la elevación.

En el papel, Colombia, que ocupa la 14ta posición en el ránking de la FIFA, se presenta como amplia favorita para el duelo ante Uzbekistán, uno de los cuatro equipos que disputan su primer Mundial en esta edición, al lado de Cabo Verde, Curazao y Jordania.

Pero en la cancha mundialista todo puede pasar: en los primeros días del torneo, algunas sorpresas han puesto en vilo a equipos, dirigentes técnicos y aficionados. Cabo Verde logró un inesperado empate 0-0 contra la campeona europea España.

La selección uzbeka buscará sumar su nombre a la lista el miércoles y no se intimida ante la talla de ningún rival.

"No tenemos que tenerle miedo a nadie", sentenció el italiano Fabio Cannavaro, técnico de los Lobos Blancos, en una entrevista publicada el martes por la FIFA.

Con seis victorias, tres empates y solo una derrota, los uzbekos se adjudicaron con solidez la segunda plaza del Grupo A en las eliminatorias asiáticas, en las que superaron a potencias regionales como Emiratos Árabes Unidos o Qatar.

Tras la clasificación histórica, tienen entre su ambiciosa plantilla nombres como Eldor Shomurodov, capitán y potente delantero, el joven Abdukodir Khusanov, zaguero del Manchester City, y Aziz Ganiev, el 10 del equipo.