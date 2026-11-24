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El automovilismo potosino cerró el 2026 con un importante impulso al deporte femenil, luego de la realización del Primer Campeonato Estatal Lady´s Race S.L.P., una competencia que surgió de la alianza con el campeonato estatal ASPOR San Luis Potosí y que permitió abrir nuevos espacios para las mujeres dentro del off-road. A lo largo de cuatro sedes, las pilotos enfrentaron diferentes desafíos, demostrando su capacidad, determinación y pasión por esta disciplina.

Tras una temporada llena de adrenalina, polvo y competencia, Marisol Alonso, de Papaya Racing, se convirtió en la primera campeona estatal Lady´s 2026. El subcampeonato correspondió a Diana Hernández, del equipo PRT, mientras que el tercer lugar fue compartido por Pau Torres y Danna Torres, representantes de Galgos Racing. También se reconoció la participación de Nayeli Martínez, Miriam Méndez, Cristina Méndez y Susana Isaís, quienes formaron parte de este proyecto deportivo.

El talento femenil también destacó en el campeonato absoluto estatal ASPOR, donde Monse de la Rosa hizo historia al convertirse en la primera campeona estatal de la Clase 16, mientras que Yadira Morales conquistó el título de la Clase Libre, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo. Estos resultados representaron un avance importante para la participación femenina en las diferentes categorías del automovilismo todoterreno potosino.

Las organizadoras destacaron el respaldo de ASPOR por confiar en el talento de las mujeres y brindarles un espacio propio dentro de la competencia, así como el apoyo de las familias, quienes fueron fundamentales durante cada carrera. De esta manera, Lady´s Race concluyó su primera temporada con resultados históricos, nuevos campeonatos y el compromiso de continuar impulsando la presencia de las mujeres en el off-road de San Luis Potosí.

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