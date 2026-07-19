Exitoso Dual Meet Deportivo en CDP

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Con la participación de destacados exponentes del raquetbol de San Luis Potosí, se llevó a cabo un Dual Meet Deportivo, serie de encuentros amistosos que reunió a jugadores de distintos centros deportivos de la capital potosina con el objetivo de fortalecer su preparación competitiva y fomentar la convivencia entre atletas.

El evento fue convocado por el profesor Rubén Martínez Córdoba y tuvo como sede las instalaciones del Club Deportivo Potosino, donde se vivieron intensos encuentros entre jugadores de diferentes categorías y niveles.

Entre los raquetbolistas que participaron en esta jornada estuvieron Carlos Ponce, Greta Ponce, Ale Martínez, Andrea Martínez, Ana Paola Orta, Rafael Gómez, Alex González, Daniel Ayala, José María Gutiérrez, León Cardona, Andrés Cardona, Ricardo López, Ernesto González, Michelle Briones, Lucía Ruiz, Ana Lucía Ayala, Daiana Aradillas, Santiago Ruiz, César Cano, Christopher Aradillas, Miguel Briones, Santiago Castillo, Monse Mejía, Nicolás Galindo, Sebastián Chevaile, Axel Sánchez y Natalia Villagómez.

Asimismo, el convivio contó con la presencia de Alma Nava Pro, secretaria de la Asociación Potosina de Racquetbol (APR), quien respaldó este tipo de actividades que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la disciplina en el estado.

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Este Dual Meet también sirvió como parte de la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán del 25 de julio al 1 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, donde San Luis Potosí volverá a tener una importante representación dentro de la selección mexicana.

Los potosinos que defenderán los colores de México en esta justa internacional son las jugadoras y jugadores Jessica Parrilla, Eduardo Portillo y André Parrilla, además de los entrenadores Rubén Martínez y Fabián Parrilla, quienes buscarán aportar su experiencia para que la delegación nacional obtenga destacados resultados en una de las competencias más importantes del ciclo olímpico regional.