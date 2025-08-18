logo pulso
Exitoso el Serial Trail Mágico Tlaxcala '25

Por Romario Ventura

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Exitoso el Serial Trail Mágico Tlaxcala ‘25

El Barrio de Tlaxcala se convirtió este fin de semana en el epicentro del deporte y la convivencia familiar con la realización del Serial Trail Mágico, una competencia que reunió a más de mil 200 atletas locales, nacionales e internacionales en un ambiente festivo que combinó esfuerzo, música y tradición.

La jornada se vivió con gran entusiasmo, amenizada por la agrupación tlaxcalteca El Internacional Kiss Sound, que puso ritmo y alegría a una mañana marcada por la energía de los corredores y el calor del público que se dio cita para apoyar.

En la prueba estelar de 21 kilómetros, la rama femenil tuvo como ganadora a la keniana Rose Jepkorir Kangogo, quien cruzó la meta con un tiempo de 01:18:58. El segundo puesto fue para Anahí Rivera Olmedo con 01:19:39, mientras que Nadia Izquierdo Salazar se quedó con el tercer lugar al registrar 01:20:55.

En la rama varonil, México se impuso con la victoria de Abraham Rodríguez Flores, que detuvo el cronómetro en 01:08:28, superando al keniano Rodgers Ondati Gesabwa (01:09:10) y a Miguel Ángel Hernández Rubio, tercero con 01:09:20.

La competencia de 10 kilómetros también ofreció emociones intensas. En la rama varonil, el triunfo fue para Kalid Galván Maya con 00:33:32, seguido por César Morales Monreal (00:33:52) y Manuel Martínez Gómez (00:33:52). En la rama femenil, la keniana Lydia Bosibori se llevó el primer lugar con 00:39:25, mientras que Esmeralda Ramos Ramos (00:42:17) y Maeyte Rojas Carrera (00:43:53) completaron el podio.

El Serial Trail Mágico continuará con su siguiente cita los próximos 18 y 19 de octubre en Tierra Nueva, donde se disputarán rutas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros. La expectativa es alta tras una jornada que dejó huella en Tlaxcala y consolidó al evento como un escaparate deportivo de talla internacional.

