Europeos irán a EU con Zelenski

Kiev, Ucrania.- Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron el domingo que acompañarán al presidente Volodímir Zelenski a Washington para presentar un frente unido en las conversaciones con el presidente Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y para consolidar las garantías de seguridad de Estados Unidos que ahora están sobre la mesa de negociaciones.

Los gobernantes de Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia se están uniendo en torno al líder ucraniano tras quedar excluido de la cumbre de Trump el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin. Su promesa de estar al lado de Zelenski en la Casa Blanca el lunes es un aparente esfuerzo para asegurar que la reunión salga mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelenski en un acalorado encuentro en el Despacho Oval.

“Los europeos temen que se repita la escena del Despacho Oval y por eso quieren apoyar a Zelenski sin reservas”, afirmó el general francés retirado Dominique Trinquand, exjefe de la misión militar francesa ante Naciones Unidas.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la delegación europea pedirá a Trump que respalde los aviones que redactaron para reforzar las fuerzas armadas de Ucrania —ya las más grandes de Europa fuera de Rusia— con más entrenamiento y equipo para asegurar cualquier paz.

“Necesitamos un formato creíble para el ejército ucraniano, ese es el primer punto, y decir —nosotros, europeos y estadounidenses— cómo los entrenaremos, equiparemos y financiaremos este esfuerzo a largo plazo”.