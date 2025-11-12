logo pulso
F. Rivera anuncia su próxima corrida

Celebrará 20 años de alternativa y trayectoria profesional en la tauromaquia

Por Romario Ventura

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
F. Rivera anuncia su próxima corrida

En un ambiente de camaradería y emotividad, el matador potosino Fermín Eduardo Rivera Agüero presentó este martes su próxima corrida de aniversario, con la que celebrará 20 años de alternativa y trayectoria profesional dentro de la tauromaquia. El esperado festejo se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, en punto de las 20:00 horas, en la Plaza de Toros Monumental El Paseo.

El evento se enmarca dentro de los festejos por el 130 aniversario de la plaza, lo que convierte a esta corrida en una cita de gran relevancia para los aficionados taurinos locales y nacionales. Rivera compartió los detalles durante una convivencia con medios de comunicación y miembros de la familia taurina, en la que expresó su entusiasmo por conmemorar dos décadas de carrera en el mismo ruedo donde ha cosechado importantes triunfos.

Cabe recordar que Fermín Rivera tomó la alternativa el 6 de noviembre de 2005 en la Plaza México, de manos del maestro Eulalio López “El Zotoluco”, en una tarde que marcó el inicio de una sólida trayectoria en los ruedos. Una década después, al cumplir 10 años de doctorado, el diestro potosino se encerró en la Monumental ante toros de distintas ganaderías, logrando una noche memorable. Vestido de negro y oro, cortó tres orejas, dos en lidia ordinaria y una más a un toro de regalo de Xajay, saliendo a hombros entre la ovación del público.

Entre sus faenas más recordadas se encuentra la del 6 de enero de 2013, cuando desorejó al toro “Gavioto”, de la ganadería de San Mateo, en la Plaza México. Aquella actuación es considerada una de las más destacadas de su carrera, por su temple, pureza y clasicismo, logrando poner de pie a los tendidos del coso capitalino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La corrida conmemorativa del próximo 21 de noviembre promete ser uno de los eventos taurinos más esperados del año en San Luis Potosí. En los próximos días se darán a conocer los precios y puntos de venta de los boletos, para un festejo que combina historia, tradición y el arte del toreo en su máxima expresión.

