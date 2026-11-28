Fallece Bronson Reed, luchador australiano de WWE
Sufrió lesiones graves en Arabia Saudita y permaneció hospitalizado antes de su fallecimiento
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El mundo de la WWE está de luto tras el fallecimiento de uno de sus luchadores. Se trata de Bronson Reed, quien murió a los 38 años.
Su nombre fuera del cuadrilátero era Jermaine Haley, pero dentro de la lucha libre era conocido como Bronson Reed.
El australiano falleció este viernes 27 de noviembre debido a complicaciones médicas, según informó la WWE a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
Hasta el momento la compañía no ha proporcionado más detalles sobre las circunstancias de su muerte.
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Lesiones y hospitalización tras evento en Arabia Saudita
La última aparición del luchador australiano tuvo lugar el pasado 7 de noviembre, durante un evento celebrado en Arabia Saudita.
En aquella ocasión, Oba Femi lo lanzó desde la rampa de entrada hacia unas mesas, en una acción que terminó llevándolo al hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
Reed permaneció hospitalizado en Arabia Saudita mientras recibía atención médica.
Posteriormente, regresó a Estados Unidos para continuar con su recuperación.
Confirmación oficial y detalles pendientes
Sin embargo, este viernes 27 de noviembre se confirmó su fallecimiento a los 38 años.
Aunque WWE atribuyó su muerte a complicaciones médicas, hasta ahora no ha confirmado si existe una relación directa con las lesiones que sufrió durante aquel evento.
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