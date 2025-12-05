logo pulso
Familiar del “Chuletita” pitó Cruz Azul vs. Tigres

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
Familiar del “Chuletita” pitó Cruz Azul vs. Tigres

México.- Cruz Azul enfrentó a Tigres este miércoles en la ida de las semifinales del Apertura 2025, donde el árbitro central fue Ismael López Peñuelas, quien debutó en la Liguilla de la Liga MX, y curiosamente estuvo en el duelo de fase regular que también terminó 1-1.

La labor del silbante durante este juego recibió comentarios divididos que se hicieron presentes desde que fue anunciado como el árbitro central del encuentro.

“A quien se le ocurrió la idea de poner a un árbitro poco capaz en semifinales para el Cruz Azul vs Tigres, que califica más las faltas, corta a cada rato el juego. Parece la bolsa de trabajo. No dirigen los que hacen menos mal”, escribió Fernando Guerrero, exárbitro profesional de la Liga MX tras la designación de López Peñuelas.

Otro dato que llamó la atención de la afición fue que el nazareno pitó el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 entre los felinos y La Máquina, donde señaló un penalti a favor de los celestes pasados los 90 minutos de juego y que a la postre significó el 1-1.

En la ida de las semifinales del actual torneo, Peñuelas volvió a marcar una pena máxima para Cruz Azul, esta vez por una mano clara de Marco Farfán al minuto 76 para que los de la Noria empataran el juego 1-1.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE ISMAEL LÓPEZ PEÑUELAS CON EL CRUZ AZUL?

De primera instancia, el silbante de los Mochis tiene un lazo familiar con dos exfutbolistas de esta institución: Javier (Chuletita) y Luis Orozco. Su tío, Luis Orozco, es padre de ambos exjugadores antes mencionados.

Además, antes de perseguir la carrera como árbitro profesional, Peñuelas buscó probar suerte como jugador, pero fue rechazado, según contó para “Marca”.

Un éxito el torneo de Boliche de aniversario

SLP

Romario Ventura

SLP

Romario Ventura

Wolves someten a los Pelicans

SLP

AP

SLP

AP

Lions sueña con llegar a playoffs

SLP

EFE

Logran importante victoria a costa de Cowboys, que se desmoronan

Mensaje migratorio de Trump en conflicto

SLP

AP

Dará la bienvenida al Mundial mientras endurece políticas contra extranjeros en E.U.