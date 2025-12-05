logo pulso
Identifica FGE a homicida del joven boxeador

Redacción

Diciembre 05, 2025
A
Ya se tiene identificado al presunto asesino del joven boxeador Josué David Hernández de 20 años, privado de la vida el pasado martes en la colonia Progreso, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado.

Por lo tanto, precisó que la Policía de Investigación ya realiza labores de búsqueda para su localización y aprehensión.

Describió que todo apunta a que se trató de una riña, donde el agresor lo agredió con un arma punzocortante, lesionándolo en el cuello, cuya herida le provocó la muerte. Exteriorizó que el móvil se centra en problemas de índole familiar, por lo cual sólo se tiene identificado a un sujeto que participó en el ataque contra el deportista.

“De hecho, es un familiar cercano (...) en este caso fue un tema de carácter familiar (...) no (está detenido) y estamos en búsqueda de él”, ahondó.

Complementó que en lo que va del 2025, la Fiscalía ha atendido diversos asuntos de riña, algunos relacionados con el crimen organizado y otros, entre grupos pandilleriles.

